L'impact du bruit urbain sur les singes tamarins pie et leur communication

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Universidade Federal do Amazonas et de l'Université Anglia Ruskin (ARU) a révélé comment les singes tamarins pie, en danger critique d'extinction, adaptent leurs techniques de communication en réponse à la pollution sonore induite par l'homme. Ces singes, originaires d'une petite région du centre du Brésil, s'appuient principalement sur leurs appels vocaux et leurs marques olfactives pour communiquer, mais sont désormais confrontés au défi de s'adapter aux environnements urbains.

L'équipe de recherche a effectué des observations sur neuf groupes de tamarins pie sauvages, en suivant leur comportement pendant une période de 10 jours. La principale source de bruit d'origine humaine dans leur habitat était le trafic routier, mais le bruit des avions, des visiteurs du parc et des opérations militaires a également contribué aux niveaux de bruit globaux.

L'étude a découvert une corrélation entre l'augmentation du bruit urbain et la fréquence des marques olfactives chez les singes. Comme leur communication vocale est gênée par le bruit, les singes s'appuient davantage sur les marques olfactives pour transmettre des messages.

Les tamarins pies utilisent différentes marques olfactives à diverses fins, notamment des informations territoriales et reproductives. Cette adaptation évolutive leur permet de communiquer sur une période prolongée. Cependant, il se peut qu’ils ne soient pas aussi efficaces que les appels vocaux, d’autant plus que leur habitat se fragmente en raison de l’urbanisation.

Le Dr Jacob Dunn, professeur agrégé de biologie évolutive à l'ARU, a souligné que les activités humaines ont considérablement modifié les paysages acoustiques auxquels de nombreuses espèces étaient initialement adaptées. On pense que l’augmentation du marquage olfactif chez les tamarins pies est une adaptation flexible à ces changements dans leur environnement.

Cette recherche met en lumière les changements de comportement des animaux en milieu urbain et met en évidence les défis potentiels auxquels sont confrontées les espèces en danger critique d'extinction comme le tamarin pie. Des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment le bruit urbain affecte d'autres aspects de leur comportement et de leur survie globale.

Sources:

– Étude menée par des chercheurs de l’Universidade Federal do Amazonas et de l’Université Anglia Ruskin (ARU)

– Publié dans la revue Ethology Ecology & Evolution

– Financement fourni par la National Geographic Society, la Fondation Rufford, le Primate Action Fund et l’International Primatology Society