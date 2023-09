Les singes utilisent davantage de marques olfactives pour compenser la pollution sonore humaine

Une nouvelle étude a révélé que les tamarins pies utilisent davantage de marques olfactives pour compenser la pollution sonore humaine. Le tamarin pie est une espèce de primate trouvée dans le centre du Brésil, mais son habitat est de plus en plus empiété par les environnements urbains. L'étude, menée par des chercheurs de l'Universidade Federal do Amazonas et de l'Université Anglia Ruskin, a utilisé le suivi radio pour observer le comportement de neuf groupes distincts de tamarins pies sauvages. Les chercheurs ont découvert que la fréquence du marquage olfactif augmentait en fonction des niveaux de bruit provoqués par le trafic routier, les avions, les visiteurs du parc et l’activité militaire. Cela suggère que les singes s'appuient davantage sur le marquage olfactif lorsque leur communication vocale devient moins efficace en raison du bruit humain.

La communication est vitale pour la survie d'une espèce, et les tamarins pies utilisent le marquage olfactif pour transmettre des informations sur la reproduction et le territoire. L'auteur principal de l'étude, Tainara Sobroza, explique que de nombreuses espèces dépendent des signaux acoustiques pour obtenir des informations essentielles, telles que l'attraction du partenaire, la recherche de nourriture et les alertes aux prédateurs. La recherche indique que l'urbanisation et l'augmentation des niveaux de bruit ont un impact sur la communication des tamarins. À mesure que le paysage urbain empiète sur leur territoire, le marquage olfactif devient de plus en plus répandu comme moyen de communication.

Le co-auteur, le Dr Jacob Dunn, note que les humains ont introduit des stimuli supplémentaires dans les paysages sonores des animaux, noyant ainsi les sons naturels. L’utilisation accrue du marquage olfactif par les tamarins pies est considérée comme une réponse flexible à ce changement environnemental. Cependant, contrairement aux appels vocaux, les marques olfactives ne sont pas efficaces pour les communications longue distance. L'habitat des tamarins étant de plus en plus fragmenté et les groupes de plus en plus isolés, cette adaptation pourrait avoir un impact néfaste sur une espèce déjà en danger critique d'extinction.

Dans l’ensemble, l’étude met en évidence la manière dont les animaux adaptent leur comportement en réponse aux changements induits par l’homme dans leur environnement. Comprendre ces adaptations est crucial pour les efforts de conservation et assurer la survie des espèces menacées.

