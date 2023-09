Le jet oscillant de M87 confirme la rotation d’un trou noir supermassif

By

Une étude récente dirigée par le chercheur chinois Cui Yuzhu a confirmé la rotation d'un trou noir supermassif dans la galaxie radio voisine M87. L’étude, publiée dans Nature, a utilisé un réseau mondial de radiotélescopes et analysé les données des télescopes de 2000 à 2022. L'équipe de recherche a observé un jet oscillant dans M87 qui oscille de haut en bas avec une amplitude d'environ 10 degrés, fournissant la preuve de la rotation du trou noir.

Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies actives ont longtemps intrigué les scientifiques en raison de leur capacité à accumuler de grandes quantités de matière et à émettre de puissants flux de plasma, appelés jets. Le mécanisme de transfert d’énergie entre les trous noirs supermassifs, les disques d’accrétion et les jets relativistes est resté un mystère pendant plus d’un siècle.

L'étude s'est concentrée sur M87, une galaxie où le premier jet astrophysique d'observation a été découvert en 1918. En analysant les données obtenues par interférométrie à très longue base (VLBI), l'équipe a détecté un jet de précession périodique à la base du trou noir de M87, fournissant ainsi un aperçu de sa rotation. L'analyse de l'équipe de recherche a révélé que l'axe de rotation du disque d'accrétion s'aligne mal avec l'axe de rotation du trou noir, ce qui entraîne la précession du jet.

Cette découverte met en lumière le comportement des disques d'accrétion et leur relation avec les trous noirs supermassifs. Lorsque le trou noir tourne, il entraîne les objets proches le long de son axe de rotation, ce que l'on appelle le « frame-dragging ». La précession du jet confirme que le trou noir supermassif de M87 est bel et bien en rotation.

Les résultats de cette étude sont importants pour améliorer notre compréhension des trous noirs supermassifs et de leurs propriétés. "Nous sommes ravis de cette découverte importante", a déclaré le Dr Cui Yuzhu, auteur principal de l'article. « L’accumulation de données à haute résolution sur deux décennies et la réalisation d’analyses approfondies étaient essentielles pour obtenir cet objectif. »

La recherche a utilisé les observations du réseau VLBI d’Asie de l’Est (EAVN), du réseau Very Long Baseline Array (VLBA), du réseau commun de KVN et VERA (KaVA) et du réseau presque mondial de l’Asie de l’Est vers l’Italie (EATING).

Cette étude révolutionnaire fournit des preuves supplémentaires de la dynamique complexe des trous noirs supermassifs et de leur rôle dans la formation de l’univers.

