Une molécule de glucides provenant de bactéries marines s'avère prometteuse dans le traitement du syndrome de Sanfilippo

Une étude récente publiée dans Carbohydrate Polymers a découvert qu'une molécule glucidique dérivée de bactéries marines pourrait avoir un potentiel thérapeutique pour traiter le syndrome de Sanfilippo de type A. Le syndrome de Sanfilippo est une maladie génétique rare causée par un manque d'enzymes spécifiques nécessaires pour décomposer l'héparane sulfate, qui conduit à l’accumulation de fragments toxiques dans les cellules et à la neurodégénérescence ultérieure.

Les chercheurs ont mené des expériences en utilisant des molécules dérivées de bactéries des grands fonds et ont comparé leurs effets à ceux des dérivés de l'héparine. Ces molécules marines, appelées polysaccharides marins, ont démontré leur capacité à inhiber l'enzyme responsable de l'initiation de la dégradation de l'héparane sulfate. Les molécules marines se sont révélées plus efficaces que les dérivés de l'héparine pour empêcher la dégradation de l'héparane sulfate.

Les chercheurs ont ensuite testé une molécule spécifique, A5_3, dérivée de la bactérie marine Vibrio diabolicus, dans un modèle murin du syndrome de Sanfilippo de type A. Les souris ont été traitées avec A5_3 trois fois par semaine pendant huit semaines. L'étude a révélé que le traitement par A5_3 entraînait la normalisation des marqueurs métaboliques associés au métabolisme énergétique et à la fonction cellulaire dans le cerveau des souris. De plus, les marqueurs de la neuroinflammation, de la mort cellulaire et des lésions des cellules nerveuses ont été inversés grâce au traitement A5_3.

L'étude a également observé une restauration partielle de l'intégrité des tissus dans la substance blanche du cerveau, qui contient des projections de cellules nerveuses. Les déficits moteurs présentés par le modèle murin du syndrome de Sanfilippo de type A ont été partiellement inversés par le traitement A5_3. Ce qui est important, c’est que le traitement a été bien toléré par les souris.

Ces résultats suggèrent que l'A5_3, une molécule glucidique dérivée de bactéries marines, a le potentiel de réduire l'inflammation, d'inverser le dysfonctionnement métabolique et de préserver l'intégrité des tissus cérébraux dans le syndrome de Sanfilippo de type A. Les chercheurs pensent que ces résultats mettent en évidence une nouvelle classe de molécules ayant un effet thérapeutique. potentiel pour prévenir la neurodégénérescence dans diverses formes de syndrome de Sanfilippo. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes d’action et optimiser l’administration de ces composés.

