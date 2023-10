Une nouvelle étude suggère que le système solaire externe pourrait contenir des informations surprenantes sur la gravité

By

Les confins de notre système solaire, en particulier la ceinture de Kuiper, pourraient abriter non seulement une mystérieuse neuvième planète, mais également des preuves susceptibles de remettre en question notre compréhension de la gravité. Deux physiciens théoriciens, Harsh Mathur de l'Université Case Western Reserve et Katherine Brown du Hamilton College, ont proposé que les anomalies observées dans les orbites des objets du système solaire externe puissent être expliquées par une loi modifiée de la gravité connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée (MOND). ).

MOND postule que la loi de la gravité d'Isaac Newton reste vraie jusqu'à un certain point, après quoi un comportement gravitationnel différent prend le dessus. Cette théorie a réussi à expliquer les observations à l’échelle galactique et est parfois considérée comme une alternative au concept de matière noire. Cependant, l'étude de Mathur et Brown montre que MOND pourrait également avoir des effets notables sur le système solaire externe.

Les chercheurs ont découvert un alignement frappant entre les orbites des objets de l’ensemble de données hypothétique Planet Nine et le champ gravitationnel de la Voie lactée lorsqu’ils ont appliqué MOND. Cette découverte suggère que sur des millions d'années, les objets du système solaire externe pourraient être alignés avec le champ gravitationnel de la galaxie.

Bien que l'ensemble de données actuel soit limité et que d'autres astronomes aient proposé des explications alternatives pour les anomalies orbitales observées, les travaux de Mathur et Brown mettent en évidence le potentiel du système solaire externe en tant que laboratoire pour étudier la gravité et les problèmes fondamentaux de la physique.

Des recherches et des observations supplémentaires seront nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer si une loi modifiée de la gravité ou une planète non découverte est responsable des anomalies observées dans le système solaire externe.

Référence : « Dynamique newtonienne modifiée comme alternative à l'hypothèse de la planète neuf » par Katherine Brown et Harsh Mathur, The Astronomical Journal.

Sources:

– NASA, ESA et G. Bacon (STScI)

- Université Case Western Reserve

– Collège Hamilton