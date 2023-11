Un nouveau logiciel permet de tester plus rapidement et à moindre coût les conceptions de moteurs d'avion

Vivre près d’un aéroport peut être une expérience bruyante, le rugissement des moteurs d’avion perturbant la paix. Cependant, les chercheurs et ingénieurs de la NASA font de grands progrès dans la réduction du bruit généré par les turboréacteurs à double flux, en particulier avec l'augmentation du trafic aérien des avions de nouvelle génération. Leur dernière évolution ? Un logiciel révolutionnaire qui permet de tester plus rapidement et à moindre coût différentes configurations de moteur.

En utilisant le puissant supercalculateur Pleiades de l'installation Advanced Supercomputing de la NASA dans la Silicon Valley en Californie, les scientifiques ont réussi à créer un logiciel capable de modéliser avec précision les performances de diverses conceptions de moteurs. Cette avancée permettra aux chercheurs de mieux comprendre les niveaux de bruit générés lors du décollage et de l’approche, sans avoir besoin de tests physiques longs et coûteux.

Traditionnellement, simuler la géométrie de rotation d’un moteur, tel qu’un turboréacteur à double flux, était un processus fastidieux. Cependant, l'équipe d'experts de la NASA a utilisé les logiciels de lancement, d'ascension et d'aérodynamique des véhicules ainsi qu'une technique de maillage coulissant pour rationaliser les calculs. En faisant correspondre analytiquement les points stationnaires et rotatifs sur la grille de modélisation, le logiciel réduit considérablement les procédures de cartographie d'exécution.

La simulation elle-même est basée sur le ventilateur Source Diagnostic Test, un modèle simplifié de turboréacteur à double flux qui est couramment utilisé pour les tests physiques. En remplaçant le modèle physique par une simulation virtuelle, les chercheurs peuvent désormais économiser un temps et des ressources précieux lors du processus de test et de certification. Cette avancée ouvre la voie au développement de moteurs à double flux qui non seulement réduisent la consommation de carburant et les émissions, mais minimisent également les niveaux de bruit.

Cette incroyable réussite des chercheurs de la NASA sera présentée lors de la SC23, la conférence internationale sur le calcul intensif, prévue du 12 au 17 novembre 2023 à Denver, au Colorado. L'agence présentera un total de 42 réalisations informatiques qui soulignent son engagement à faire progresser la technologie aérospatiale.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le bruit d’un turboréacteur à double flux ?

R : Le bruit des turboréacteurs à double flux fait référence au son généré par les moteurs à réaction, en particulier ceux équipés d'un ventilateur à l'avant, qui sont couramment utilisés dans les avions.

Q : Comment fonctionne le nouveau logiciel ?

R : Le nouveau logiciel utilise une technique de maillage glissant et des algorithmes informatiques avancés pour modéliser les performances des turboréacteurs à double flux de manière plus rapide et plus rentable.

Q : Pourquoi est-il important de réduire le bruit des moteurs d’avion ?

R : La réduction du bruit des moteurs d’avion est cruciale pour minimiser l’impact perturbateur sur les communautés proches des aéroports et améliorer la qualité de vie globale des résidents.

Q : Le nouveau logiciel rendra-t-il les moteurs d’avion plus silencieux ?

R : Le logiciel vise à faciliter le développement de conceptions de moteurs à double flux qui réduisent la consommation de carburant et les émissions sans augmenter les niveaux de bruit. Même si cela contribuera à obtenir des moteurs plus silencieux, la réduction spécifique du bruit dépendra des modifications de conception mises en œuvre.