La modélisation de la technologie adhésive apporte un nouvel éclairage sur la cognition préhistorique

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de technologie de Delft a utilisé la modélisation informatique pour mieux comprendre les processus de production préhistoriques du goudron d'écorce de bouleau et ses implications pour la compréhension des capacités cognitives des Néandertaliens et des premiers humains modernes. Les résultats de l'étude ont été publiés dans Scientific Reports.

Le goudron d’écorce de bouleau est considéré comme l’une des technologies de transformation les plus anciennes, et l’analyse des méthodes utilisées pour créer ce matériau fournit des informations précieuses sur les comportements et la cognition technique des Néandertaliens. Les chercheurs ont utilisé des modèles de réseaux de Petri, un langage de modélisation formel, pour étudier les méthodes de production de goudron d'écorce de bouleau. Ils ont également appliqué des mesures issues de la littérature existante pour mesurer la complexité.

Les résultats de l’étude suggèrent que les Néandertaliens ont probablement utilisé un processus de production complexe pour créer du goudron, ce qui indique le besoin de traits cognitifs associés à la pensée et au comportement modernes. Les chercheurs ont découvert que les Néandertaliens devaient traiter une quantité importante d’informations et qu’ils comprenaient comment transmettre efficacement ces informations.

En outre, l’étude a exploré l’impact de l’intensification du processus technologique de production de goudron sur sa complexité. Les chercheurs ont découvert que la mise à l’échelle augmentait considérablement la complexité du processus de production, ce qui suggère que les Néandertaliens auraient pu utiliser différentes méthodes ou travailler en collaboration en groupe.

Comprendre les processus de production de matériaux anciens comme le goudron d’écorce de bouleau est crucial pour la recherche archéologique et le développement de nouveaux matériaux. En étudiant comment ces matériaux ont été créés dans le passé, les chercheurs peuvent mieux comprendre les conditions nécessaires pour créer de nouveaux matériaux avec les ressources disponibles aujourd'hui.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence l’importance de la modélisation informatique pour découvrir les capacités cognitives et les comportements des premiers humains. En examinant les processus de production de matériaux anciens, les chercheurs peuvent apporter un nouvel éclairage sur les innovations technologiques de nos ancêtres.

