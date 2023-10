Un modèle montre que le refroidissement des températures anciennes de la surface de la mer a probablement conduit à une grande biodiversité de l'Ordovicien

Une équipe de géoscientifiques de France et de Norvège a développé un modèle pour expliquer la biodiversité du Grand Ordovicien, la plus grande poussée de biologie marine dans l'histoire de la Terre. Les chercheurs suggèrent que l’augmentation de la diversité des océans il y a 450 millions d’années était en grande partie due au refroidissement des températures mondiales à la surface de la mer.

Des études antérieures ont proposé diverses explications à l'augmentation soudaine de la diversité océanique au cours de la biodiversité du Grand Ordovicien, notamment l'augmentation de l'oxygène atmosphérique, la dérive des continents et les effets d'une frappe de météore. Cependant, ce nouveau modèle se concentre sur le refroidissement des températures de surface de la mer comme cause la plus probable.

En combinant les données des modèles climatiques, les données fossiles et les modèles écologiques, les chercheurs ont créé un modèle qui décrit les conditions d'il y a environ 440 à 490 millions d'années. Le modèle montre qu’à mesure que les températures atmosphériques baissaient, les températures de surface des océans diminuaient également, en particulier dans les régions peu profondes. Cela a conduit à des gradients de refroidissement, avec les eaux les plus froides près des pôles et les eaux plus chaudes vers l’équateur.

Selon les chercheurs, ces gradients de refroidissement ont créé des conditions plus favorables à la vie marine. Avant la biodiversité du Grand Ordovicien, les températures des océans étaient trop chaudes pour accueillir diverses espèces marines, en particulier sous les tropiques. Cependant, à mesure que la mer se refroidissait, les espèces se seraient déplacées vers l’équateur, ce qui aurait entraîné l’évolution de différents types d’espèces pour s’adapter aux changements de gradients de température.

Cette recherche donne un aperçu des facteurs qui ont contribué à l’augmentation de la biodiversité marine au cours de la biodiversité du Grand Ordovicien. Les résultats soulignent l'importance de comprendre les changements climatiques passés et leur impact sur les écosystèmes terrestres.

La source:

– Daniel Eliahou Ontiveros et al, Impact du refroidissement climatique mondial sur la biodiversité marine de l'Ordovicien, Nature Communications (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-41685-w