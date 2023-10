Un modèle d'antenne photosynthétique : potentiel pour différents types de plantes sur des planètes rocheuses semblables à la Terre

Une équipe de biologistes, de scientifiques environnementaux et de chimistes de l'Université Queen Mary de Londres a développé un modèle qui suggère que différents types de plantes pourraient potentiellement pousser sur des planètes rocheuses semblables à la Terre. Dans une étude publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, les chercheurs ont exploré la possibilité d'antennes photosynthétiques sur d'autres planètes et comment elles pourraient soutenir la croissance de divers types de plantes.

Les chercheurs se sont concentrés sur les antennes photosynthétiques, chargées de capter la lumière dans les plantes sur Terre. En règle générale, ces antennes fonctionnent uniquement avec une lumière comprise entre 400 nm et 700 nm. Cependant, l’équipe a noté que de nombreuses exoplanètes observées dans la zone habitable gravitent autour de naines rouges, qui émettent de la lumière en dehors de cette plage. Cela signifie que les plantes de ces planètes devraient être extrêmement efficaces et pourraient évoluer différemment de celles de la Terre.

L'étude propose que l'antenne photosynthétique pourrait potentiellement fonctionner avec des gaz autres que l'oxygène, comme le soufre, permettant ainsi l'évolution de différents types de plantes. En conséquence, ces plantes extraterrestres ne sont peut-être pas vertes mais peuvent avoir des couleurs comme le violet, l’orange ou le rouge, selon la longueur d’onde de la lumière qu’elles utilisent pour produire de l’énergie.

Les chercheurs soulignent que ces plantes auraient toujours besoin de nutriments provenant du sol, même si la composition du sol serait probablement différente de celle de la Terre. Leur modélisation suggère que l’antenne photosynthétique pourrait traiter les longueurs d’onde de lumière nécessaires sur les exoplanètes observées, ce qui indique la nécessité de nouvelles méthodes pour détecter et étudier ces plantes extraterrestres potentielles.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre toutes les implications de l’antenne photosynthétique et la diversité potentielle de la vie sur d’autres planètes. Cependant, cette étude élargit les possibilités de vie au-delà de la Terre et met en évidence l’adaptabilité des processus photosynthétiques.