Le MIT développe un dispositif implantable pour traiter le diabète de type 1

Les ingénieurs du MIT ont créé un dispositif innovant pour traiter le diabète de type 1, dans le but de remplacer les injections d'insuline. Ce dispositif implantable contient des cellules productrices d'insuline et génère son propre oxygène en divisant la vapeur d'eau présente dans le corps. Lors de tests sur des souris diabétiques, l’appareil a réussi à maintenir leur taux de glucose pendant plus d’un mois.

Une approche courante pour traiter le diabète de type 1 consiste à implanter des cellules d’îlots pancréatiques capables de produire de l’insuline selon les besoins, éliminant ainsi le besoin d’injections fréquentes. Cependant, un obstacle majeur à cette méthode est le manque d’apport d’oxygène aux cellules implantées, ce qui les amène à cesser de produire de l’insuline.

Pour résoudre ce problème, les ingénieurs du MIT ont conçu un dispositif implantable qui non seulement transporte des centaines de milliers de cellules d'îlots producteurs d'insuline, mais génère également son propre oxygène. L'appareil utilise une membrane échangeuse de protons pour diviser la vapeur d'eau en hydrogène et oxygène. L'oxygène est stocké dans une chambre et est délivré aux cellules des îlots à travers une fine membrane perméable à l'oxygène.

Lorsqu’il a été testé sur des souris diabétiques, l’appareil a réussi à réguler leur glycémie pendant au moins un mois. Les chercheurs travaillent actuellement au développement d’une version plus grande du dispositif qui pourrait être testée sur des humains atteints de diabète de type 1.

Ce dispositif a le potentiel de révolutionner le traitement du diabète, en permettant aux patients de vivre sans avoir besoin d’injections fréquentes d’insuline. De plus, les chercheurs pensent que cette technologie pourrait être adaptée pour traiter d’autres maladies nécessitant l’administration répétée de protéines thérapeutiques.

Selon le professeur Daniel Anderson, auteur principal de l'étude, « nous sommes enthousiasmés par les progrès réalisés jusqu'à présent et nous sommes vraiment optimistes quant au fait que cette technologie pourrait finir par aider les patients. »

Définitions:

– Insuline : Une hormone produite par le pancréas qui régule la glycémie. Il aide à transporter le glucose de la circulation sanguine vers les cellules pour y produire de l'énergie ou le stocker. Les personnes atteintes de diabète ne produisent pas suffisamment d’insuline ou n’y réagissent pas correctement, ce qui entraîne une glycémie élevée.

– MIT : Massachusetts Institute of Technology, une prestigieuse université de recherche privée située à Cambridge, dans le Massachusetts, connue pour ses avancées scientifiques et ses avancées technologiques.

