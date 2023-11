La nouvelle imprimante à jet d'encre 3D utilise la vision par ordinateur pour une impression polyvalente et sans contact

By

Une avancée révolutionnaire dans la technologie d’impression à jet d’encre 3D a été développée par des chercheurs du MIT, Inkbit et de l’ETH Zurich. Cette imprimante innovante utilise la vision par ordinateur pour permettre une impression sans contact, permettant ainsi aux ingénieurs de travailler avec une gamme de matériaux plus large que jamais.

Traditionnellement, les systèmes d’impression à jet d’encre 3D étaient limités dans leur capacité à fabriquer des structures avec des composants hybrides combinant des matériaux souples et rigides. Le processus de lissage utilisé dans ces systèmes écrase ou macule souvent les résines à durcissement lent, limitant ainsi les types de matériaux pouvant être utilisés.

La nouvelle imprimante à jet d'encre résout ce problème en intégrant la technologie de vision par ordinateur. Le système scanne automatiquement la surface d'impression 3D et ajuste la quantité de résine déposée par chaque buse en temps réel. Cela garantit qu’aucune zone n’est trop ou sous-remplie, ce qui permet une impression plus précise et plus fiable.

L’un des principaux avantages de ce système d’impression sans contact est sa compatibilité avec des matériaux à durcissement plus lent. Contrairement aux acrylates traditionnels utilisés dans l'impression 3D, les matériaux chimiques à durcissement plus lent offrent des caractéristiques de performance améliorées telles qu'une élasticité, une durabilité et une longévité améliorées.

La vitesse et la précision de cette nouvelle imprimante sont vraiment remarquables. Il peut effectuer des ajustements constants sans arrêter ni ralentir le processus d'impression, ce qui le rend environ 660 fois plus rapide que les systèmes d'impression à jet d'encre comparables. Cette vitesse sans précédent ouvre de nouvelles possibilités pour une production efficace à grande échelle.

L’équipe de recherche a utilisé cette imprimante pour créer des dispositifs robotiques complexes, notamment une pince robotique entièrement imprimée en 3D en forme de main humaine. Cette pince est contrôlée par des tendons renforcés mais flexibles, démontrant les capacités de l'imprimante à fabriquer des structures complexes et fonctionnelles.

En plus de sa vitesse et de sa polyvalence, l'imprimante offre également un contrôle supérieur des matériaux. Elle peut imprimer des détails précis en utilisant de la cire comme matériau de support pour créer des cavités ou des réseaux complexes de canaux au sein d'un objet. La cire est imprimée sous la structure et fond ensuite, laissant des canaux ouverts.

Dans l’ensemble, cette nouvelle imprimante à jet d’encre 3D dotée de la technologie de vision par ordinateur représente une avancée significative dans le domaine de la fabrication additive. Sa capacité d'impression sans contact et sa compatibilité avec une large gamme de matériaux ouvrent des possibilités infinies aux ingénieurs et aux concepteurs.

QFP

Q : Qu’est-ce que la vision par ordinateur ?

La vision par ordinateur fait référence au domaine d'étude et de technologie qui permet aux ordinateurs d'extraire des informations à partir d'images ou de vidéos numériques. Cela implique le développement d’algorithmes et de techniques pour des tâches telles que la reconnaissance d’images, la détection d’objets et la compréhension de scènes.

Q : Que sont les acrylates ?

Les acrylates sont un type de résine couramment utilisé en impression 3D. Ils sont connus pour leurs propriétés de durcissement rapide, ce qui les rend adaptés au prototypage rapide et à la production à petite échelle. Cependant, ils présentent des limites en termes de flexibilité et de durabilité par rapport à d’autres matériaux.

Q : Comment fonctionne l’impression 3D sans contact ?

L'impression 3D sans contact fait référence à un processus d'impression dans lequel l'imprimante ne touche pas physiquement l'objet imprimé pendant la fabrication. Au lieu de cela, il utilise la technologie de vision par ordinateur pour contrôler avec précision le dépôt de matériau et garantir le résultat souhaité. Cela permet d’utiliser une plus large gamme de matériaux et d’améliorer la précision d’impression.

Q : Quelle est l’importance de cette nouvelle imprimante ?

Cette nouvelle imprimante jet d'encre représente une avancée majeure dans le domaine de l'impression 3D. Ses capacités sans contact, sa polyvalence dans le travail avec divers matériaux et sa vitesse exceptionnelle en font un outil révolutionnaire pour la fabrication additive. Il ouvre la voie à la réalisation de structures complexes et fonctionnelles aux performances améliorées.