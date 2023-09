Un nouveau médicament potentiel contre la maladie d'Alzheimer réduit l'inflammation cérébrale et améliore la mémoire

Des chercheurs de l'Institut Picower pour l'apprentissage et la mémoire du MIT ont réalisé des progrès significatifs dans le traitement de la maladie d'Alzheimer en développant un médicament qui réduit l'inflammation du cerveau et améliore la mémoire. Le médicament, appelé A11, cible un facteur de transcription génétique appelé PU.1, responsable de la surexpression de gènes inflammatoires dans les cellules immunitaires du cerveau au cours de la maladie d'Alzheimer. A11 supprime l'activité PU.1 en recrutant des protéines qui répriment l'expression de ces gènes inflammatoires.

L'inflammation est une composante majeure de la pathologie de la maladie d'Alzheimer et il s'avère difficile de trouver des traitements efficaces. Grâce à des tests précliniques sur des cultures de cellules humaines et des modèles de souris atteints de la maladie d'Alzheimer, les chercheurs ont découvert que l'A11 réduit l'inflammation des cellules de type microglie humaine et de plusieurs modèles de souris atteints de la maladie d'Alzheimer. Il améliore également considérablement la cognition chez la souris.

Les chercheurs ont comparé l'expression des gènes dans des échantillons de cerveau post-mortem provenant de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de témoins non atteints de la maladie d'Alzheimer. Ils ont découvert que la maladie d'Alzheimer entraîne des changements majeurs dans l'expression des gènes microgliaux et qu'une augmentation de la liaison de PU.1 aux cibles génétiques inflammatoires constitue une partie importante de ces changements. La diminution de l'activité PU.1 dans un modèle murin de la maladie d'Alzheimer a réduit l'inflammation et la neurodégénérescence.

L'équipe a examiné plus de 58,000 1 petites molécules pour trouver des composés susceptibles de réduire l'inflammation et les gènes liés à la maladie d'Alzheimer régulés par PU.11. A11 était le plus puissant parmi les six candidats finaux. Dans des expériences menées sur des cellules humaines de type microglie, AXNUMX a diminué l’expression et la sécrétion de cytokines inflammatoires et a empêché la microglie de réagir de manière excessive aux signaux inflammatoires.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer et tester l'A11 comme traitement de la maladie d'Alzheimer. Ce médicament prometteur pourrait contribuer au développement de thérapies plus efficaces contre cette maladie neurodégénérative dévastatrice.

– Maladie d'Alzheimer Définition : La maladie d'Alzheimer est une maladie qui attaque le cerveau, provoquant un déclin des capacités mentales qui s'aggrave avec le temps. Il s’agit de la forme de démence la plus courante et représente 60 à 80 pour cent des cas de démence. Il n’existe actuellement aucun remède contre la maladie d’Alzheimer, mais il existe des médicaments qui peuvent aider à soulager les symptômes.

– Définition du MIT : MIT est l’acronyme de Massachusetts Institute of Technology. Il s'agit d'une prestigieuse université de recherche privée située à Cambridge, dans le Massachusetts, fondée en 1861. Elle est organisée en cinq écoles : architecture, ingénierie, sciences humaines, arts et sciences sociales, gestion et sciences. L'impact du MIT comprend de nombreuses percées scientifiques et avancées technologiques. Sa mission est de rechercher des connaissances fondamentales sur la nature et le comportement des systèmes vivants et l'application de ces connaissances pour améliorer la santé, prolonger la vie et réduire les maladies et les incapacités.

– National Institutes of Health Définition : Les National Institutes of Health (NIH) sont la principale agence du gouvernement des États-Unis responsable de la recherche biomédicale et de santé publique. Il mène ses propres recherches scientifiques par le biais de son programme de recherche intra-muros (IRP) et fournit d'importants financements de recherche biomédicale à des installations de recherche non-NIH par le biais de son programme de recherche extra-muros. Sa mission est de rechercher des connaissances fondamentales sur la nature et le comportement des systèmes vivants et l'application de ces connaissances pour améliorer la santé, prolonger la vie et réduire les maladies et les incapacités.