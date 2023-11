Des physiciens du MIT découvrent trois nouvelles propriétés du graphène empilé

By

Les physiciens du MIT ont fait une découverte révolutionnaire en isolant cinq flocons ultraminces de graphène empilé présentant trois propriétés uniques. Les chercheurs ont surnommé ce matériau « graphène empilé rhomboédrique pentacouche » et il a le potentiel de révolutionner le domaine de la science des matériaux.

Le graphite est principalement composé de graphène, une seule couche d'atomes de carbone disposés en hexagones. Les scientifiques étudient le graphène depuis son isolement il y a environ 20 ans en raison de ses propriétés exceptionnelles. Plus récemment, des chercheurs du MIT et d’autres institutions ont découvert que la torsion de feuilles individuelles de graphène selon un léger angle pouvait induire de nouvelles propriétés, conduisant à l’émergence du domaine de la « twistronique ».

Dans cette recherche, les physiciens du MIT ont creusé encore plus profondément et ont découvert que l’empilement de cinq couches de graphène dans un ordre spécifique permet aux électrons d’interagir les uns avec les autres, un phénomène connu sous le nom de corrélation électronique. Cette interaction est le facteur clé derrière l’émergence des trois nouvelles propriétés observées dans le graphène empilé rhomboédrique pentacouche.

L’équipe a développé un microscope de pointe appelé microscopie optique à champ proche à balayage de type diffusion (s-SNOM) qui leur a permis d’identifier et d’isoler l’ordre d’empilement souhaité dans le graphène multicouche. En attachant des électrodes à ce matériau unique, les chercheurs ont pu contrôler et ajuster ses propriétés en appliquant différentes tensions. Ils ont observé l’émergence de comportements isolants, magnétiques et topologiques en fonction du nombre d’électrons dans le système.

La propriété la plus intrigante, le comportement topologique, permet un mouvement sans entrave des électrons le long des bords du matériau tout en l’inhibant par le centre. Cela crée une voie passionnante permettant aux chercheurs d’explorer les possibilités d’une physique topologique et fortement corrélée.

Les implications de cette recherche vont au-delà de la science fondamentale. La capacité de contrôler et de manipuler les propriétés du graphène empilé ouvre de nouvelles opportunités pour la conception de matériaux avancés dotés de fonctionnalités sur mesure. Cette percée pourrait avoir des applications de grande envergure dans les domaines de l’électronique, du stockage d’énergie et de l’informatique quantique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le graphène ?

A: Le graphène est une couche unique d'atomes de carbone disposés dans une structure de réseau hexagonal doté de propriétés remarquables, notamment une résistance, une conductivité électrique et une conductivité thermique exceptionnelles.

Q : Quelles sont les trois propriétés découvertes dans le graphène empilé ?

A: Les chercheurs ont découvert que le graphène empilé peut présenter un comportement isolant, magnétique et topologique en fonction du nombre d'électrons présents dans le système.

Q : Qu’est-ce que le comportement topologique ?

A: Le comportement topologique fait référence au mouvement sans entrave des électrons le long des bords d'un matériau tout en inhibant leur mouvement à travers le centre. Cette propriété a des implications intéressantes pour le développement de conducteurs et d’isolants efficaces.

Q : Comment le matériau de graphène empilé a-t-il été isolé ?

A: Les chercheurs ont utilisé un nouveau microscope appelé microscopie optique à champ proche à balayage de type diffusion (s-SNOM) pour identifier et isoler l'ordre d'empilement souhaité dans le graphène multicouche.

Q : Quelles sont les applications potentielles du graphène empilé ?

A: Le graphène empilé aux propriétés réglables peut être utilisé dans divers domaines, notamment l'électronique, le stockage d'énergie et l'informatique quantique, où des matériaux sur mesure dotés de fonctionnalités spécifiques sont hautement souhaitables.