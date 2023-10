Des chercheurs du MIT découvrent des propriétés uniques dans le graphène à cinq couches

By

Les physiciens du MIT ont fait une découverte passionnante concernant les propriétés du graphène. Lorsqu’il est empilé selon un motif particulier à cinq couches, le graphène présente un état de magnétisme non conventionnel et un nouveau comportement électronique appelé « ferro-valléetricité ». Cette découverte pourrait potentiellement conduire au développement de dispositifs de stockage de données de haute capacité et économes en énergie.

Le graphène est un allotrope de carbone constitué d’une seule couche d’atomes disposés dans un réseau hexagonal. Il est connu pour sa résistance et sa conductivité exceptionnelles. Dans cette étude, des chercheurs du MIT ont découvert que lorsque cinq couches de graphène sont empilées selon un motif rhomboédrique, le matériau entre dans un état rare appelé « multiferroïque ». Dans cet état, il présente à la fois un magnétisme non conventionnel et une ferro-valléetricité.

Un matériau multiferroïque présente un comportement coordonné dans ses propriétés électriques, magnétiques ou structurelles. Cette découverte est particulièrement importante car elle pourrait potentiellement révolutionner les dispositifs de stockage de données. En utilisant les propriétés multiferroïques, les ingénieurs pourraient concevoir des dispositifs de stockage de données à très faible consommation et haute capacité, capables de stocker le double de la quantité d'informations par rapport aux dispositifs conventionnels.

Les chercheurs ont mené des expériences en utilisant des flocons individuels de graphène soigneusement exfoliés à partir d’un plus grand bloc de graphite. Ils ont empilé les couches de graphène selon un motif rhomboédrique spécifique et ont observé l'émergence d'un comportement multiferroïque. Leurs découvertes ont été publiées dans un prochain article dans Nature.

Cette étude met en évidence les propriétés uniques du graphène et le potentiel de son application dans le développement de dispositifs de stockage de données plus efficaces. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre et exploiter pleinement les capacités du graphène multiferroïque.

