La Lune : une destination prometteuse pour la recherche en radioastronomie

Les astronomes sont depuis longtemps désireux d’étudier « l’âge des ténèbres » de l’Univers, une période qui a commencé environ 380,000 XNUMX ans après le Big Bang. Pendant cette période, l’Univers était rempli d’hydrogène neutre, élément constitutif des premières étoiles et galaxies. Les premières étoiles se sont finalement formées en galaxies et leur rayonnement a ionisé l’hydrogène neutre, conduisant à la période connue sous le nom d’aube cosmique ou époque de réionisation.

Malheureusement, l’étude de cette période s’est avérée difficile en raison des sources de lumière limitées. Les seules sources de lumière visibles de cette époque sont le rayonnement relique du Big Bang (fond cosmique micro-ondes) et les photons libérés lors de la formation d’hydrogène neutre. Cependant, ces signaux sont difficiles à observer depuis la Terre en raison des interférences atmosphériques et des interférences radio provoquées par des sources terrestres.

Pour surmonter ces obstacles, les chercheurs se tournent vers la Lune comme site potentiel de recherche en radioastronomie. La Lune offre un environnement « radio silencieux » sur sa face cachée, libre de toute interférence de la Terre. Cet environnement unique permettrait à des antennes radio sensibles de détecter les rayonnements de l’âge des ténèbres et d’effectuer des observations dans une gamme de fréquences jamais possible auparavant.

Un projet exploratoire connu sous le nom de Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night), dont le lancement est prévu d'ici 2025, vise à tester la faisabilité de la radioastronomie sur la Lune. LuSEE-Night est une collaboration entre la NASA et le ministère de l'Énergie, avec des partenaires du Lawrence Berkeley National Laboratory, du Brookhaven National Laboratory, de l'UC Berkeley et de l'Université du Minnesota.

L'expérience comprendra des antennes mesurant six mètres de long et s'appuiera sur un satellite relais pour la transmission des données, car la communication directe n'est pas possible depuis la face cachée de la Lune. Les différences extrêmes de température entre le jour et la nuit dans la région polaire sud de la Lune, atteignant jusqu'à 120 °C (250 °F) le jour et aussi bas que -173 °C (-280 °F) la nuit, posent des défis supplémentaires. pour la mission.

En cas de succès, les radio-observatoires lunaires pourraient révolutionner notre compréhension de l’Univers primitif et ouvrir de nouvelles possibilités pour la recherche scientifique. Ces observatoires offriraient une occasion unique d’étudier l’âge des ténèbres et de suivre l’évolution des structures cosmiques depuis le début des temps.

