By

Weaver Industries, une société basée à Denver, dans le comté de Lancaster, a joué un rôle crucial dans l'atterrissage réussi de la capsule OSIRIS-REx de la NASA transportant un précieux échantillon d'astéroïde. La capsule a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah, en partie grâce au bouclier thermique créé par Weaver Industries. Le bouclier thermique a protégé la capsule lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre après avoir parcouru des milliards de kilomètres dans des températures extrêmes. Sans le bouclier, la capsule aurait brûlé dès son entrée.

L'équipe de Weaver Industries, dirigée par le président Jim Weaver, a travaillé sans relâche pour transformer les matières premières, notamment le graphite, en bouclier thermique. Jim Weaver attribue le succès de la mission au travail acharné et au dévouement des membres de son équipe. L'achèvement du bouclier thermique de la capsule OSIRIS-REx marque un autre test extraterrestre mené par Weaver Industries. Ils ont également créé des boucliers thermiques pour les rovers martiens.

Weaver Industries, fondée à l'origine comme entreprise de modélisme en bois en 1954 par Harold Weaver, a étendu ses capacités au fil des ans. L'entreprise a entrepris divers projets avec la NASA, démontrant son expertise et contribuant à des missions importantes. En plus de son implication dans l'industrie aérospatiale, Weaver Industries dessert également, entre autres, les industries de l'électronique et de l'énergie solaire.

L’atterrissage réussi de la capsule représente non seulement une réalisation monumentale pour la NASA, mais remplit également l’équipe de Weaver Industries d’une immense fierté. L’échantillon collecté sur l’astéroïde a le potentiel de percer les mystères de notre système solaire. Grâce à leur dévouement et à leur expertise continus, Weaver Industries jouera sans aucun doute un rôle important dans les futurs projets d’exploration spatiale.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]