Une nouvelle loi universelle de la nature : l’évolution s’applique à tous les systèmes complexes

Une équipe de scientifiques et de philosophes a introduit un concept révolutionnaire qu’ils appellent « une loi manquante de la nature ». Ils soutiennent que l’évolution ne se limite pas à la vie biologique mais constitue un processus fondamental qui s’applique à tous les systèmes complexes de l’univers, des corps célestes aux structures atomiques. L'équipe propose la « loi de l'augmentation de l'information fonctionnelle », qui stipule que tout système, vivant ou non, évoluera si différentes configurations sont sélectionnées en fonction de la fonctionnalité.

Les chercheurs identifient trois caractéristiques déterminantes des systèmes en évolution : la multiplicité des composants, la diversité des arrangements et la sélection de la fonction. Ils suggèrent que ces caractéristiques sont communes à des systèmes complexes et évolutifs dans différents domaines.

La clé de cette loi universelle de la nature réside dans le concept de « sélection fonctionnelle ». Les chercheurs développent la théorie de la sélection naturelle de Darwin, en catégorisant les fonctions en trois types distincts : la stabilité, la persistance dynamique et la nouveauté. La fonction ne se limite plus aux traits de survie, mais inclut des attributs qui contribuent à l'existence continue, à la diversification et à la complexité d'un système.

L'étude illustre cette théorie avec des exemples tirés de contextes biologiques et non biologiques. Il met en lumière le parcours évolutif de la vie sur Terre, depuis l’émergence de la photosynthèse jusqu’au développement de comportements complexes. Cependant, le concept d’évolution s’étend au-delà de la vie organique. Le règne minéral, par exemple, présente son propre chemin évolutif, où des configurations minérales simples ont donné naissance à des configurations de plus en plus complexes au fil du temps.

De plus, les étoiles elles-mêmes représentent une merveille de l'évolution en forgeant des éléments plus lourds, contribuant ainsi à la diversité et à la complexité chimiques de l'univers.

La recherche souligne que l’évolution darwinienne constitue un cas particulier au sein de ce phénomène naturel plus large. Cela suggère que les principes qui régissent la diversité de la vie sur Terre s’appliquent également aux systèmes inanimés.

Cette étude, publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences, est le fruit d'un effort de collaboration impliquant des scientifiques de diverses disciplines. En reconnaissant la tendance universelle des systèmes complexes à générer de la nouveauté, de la stabilité et une persistance dynamique, cette recherche redéfinit notre compréhension de l'évolution en tant que caractéristique inhérente de notre univers en constante évolution.

Sources:

- Actes de l'Académie nationale des sciences