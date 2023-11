Nouvelle découverte : dévoiler les profondeurs cachées de l’océan Atlantique

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui a permis de percer les mystères de l'océan Atlantique. Ils sont tombés sur une masse d'eau massive, s'étendant de la pointe du Brésil jusqu'au golfe de Guinée, près de l'Afrique de l'Ouest. Surnommée énigmatiquement l’eau équatoriale de l’Atlantique, cette masse d’eau colossale était restée indétectable jusqu’à présent. Cette découverte révolutionnaire offre une nouvelle perspective sur la composition de l'Atlantique, remettant en question les hypothèses précédentes.

Contrairement aux océans Pacifique et Indien, où les eaux se mélangent le long de l'équateur, la présence d'un tel phénomène dans l'Atlantique échappait jusqu'à présent aux scientifiques. Cette révélation incite à réévaluer les points communs entre la circulation équatoriale et les processus de mélange dans les trois océans. Viktor Zhurbas, physicien et océanologue à l'Institut d'océanologie Shirshov de Moscou, a exprimé son enthousiasme pour cette découverte. "La nouvelle masse d'eau identifiée nous a permis de compléter (ou du moins de décrire plus précisément) le modèle phénoménologique des masses d'eau de base de l'océan mondial", a-t-il expliqué.

Pour comprendre l’importance de cette découverte, il est impératif de comprendre la nature complexe de l’eau des océans. Loin d’être uniforme, l’océan est une tapisserie diversifiée de masses et de couches interconnectées, perpétuellement influencées par les courants, les tourbillons et les changements de température et de salinité. Les masses d'eau représentent les composants distincts de cet arrangement complexe, chacun avec sa propre situation géographique, son histoire de formation et ses propriétés physiques telles que la densité et les isotopes dissous.

Pour identifier ces masses d’eau, les océanographes examinent la relation entre température et salinité, qui détermine la densité de l’eau de mer. La découverte des eaux équatoriales dans les océans Pacifique et Indien remonte à 1942, lorsque les chercheurs ont construit pour la première fois une carte température-salinité. Ces eaux, caractérisées par des courbes de température et de salinité spécifiques, se distinguaient des eaux environnantes. Cependant, aucune tendance aussi distincte n’avait été observée dans l’Atlantique jusqu’à la récente percée.

La détection des eaux équatoriales de l'Atlantique a été rendue possible grâce à une analyse méticuleuse des données collectées par le programme Argo. Cette initiative internationale utilise des flotteurs robotisés qui se plongent de manière autonome dans les océans du monde entier. En scrutant les informations recueillies par ces flotteurs, les scientifiques ont identifié une courbe température-salinité parallèle aux eaux centrales de l'Atlantique Nord et Sud. Cette courbe jusqu'alors inaperçue révélait l'existence des eaux équatoriales atlantiques.

La nouvelle masse d’eau promet une compréhension plus approfondie des processus de mélange océanique, qui jouent un rôle essentiel dans le transport de chaleur, d’oxygène et de nutriments à travers le monde. Cette révélation nous rappelle qu’il reste encore beaucoup à explorer et à démêler dans nos océans vastes et complexes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment l’eau équatoriale de l’Atlantique a-t-elle été découverte ?

R : Les scientifiques ont découvert la présence des eaux équatoriales de l'Atlantique en analysant les données collectées par le programme Argo, un réseau de flotteurs robotisés qui surveillent les océans de la Terre.

Q : Qu’est-ce qui différencie les masses d’eau ?

R : Les masses d'eau sont des masses d'eau distinctes au sein de l'océan qui possèdent des propriétés physiques, des histoires de formation et des emplacements géographiques uniques.

Q : Qu’est-ce que la découverte de l’eau équatoriale de l’Atlantique peut aider les scientifiques à comprendre ?

R : Cette nouvelle masse d’eau donne un aperçu des processus complexes de mélange de l’océan, notamment de son rôle dans le transport de la chaleur, des nutriments et de l’oxygène à travers la planète.