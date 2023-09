L’impact de l’interaction humaine sur les requins baleines : une étude révèle des résultats inquiétants

Le requin baleine, le plus gros poisson du monde, est devenu une attraction touristique populaire. Cependant, une étude récente publiée dans Nature par le biologiste britannique Joel Gayford suggère que l'interaction humaine a affecté le comportement et l'environnement de ces gentils géants.

Contrairement aux études précédentes, Gayford a utilisé des drones pour observer les mouvements des requins baleines sans perturber leur comportement naturel. Les résultats indiquent que la présence humaine augmente la probabilité de changements de comportement chez les requins baleines, tels que des périodes prolongées de perturbation, une dépense énergétique plus élevée et une vitesse réduite. Ce changement de comportement peut entraîner des impacts importants appelés cascades trophiques, affectant l'abondance des espèces dans l'ensemble d'un écosystème.

Les requins baleines jouent un rôle essentiel dans le transfert de nutriments entre les écosystèmes. Par conséquent, tout changement dans leurs préférences en matière d’habitat ou toute difficulté à trouver de la nourriture peut avoir des effets durables sur le cycle des nutriments. Les activités induites par l’interaction humaine peuvent avoir des effets désastreux sur la migration, la reproduction et d’autres formes de vie.

Respecter l’espace des requins baleines peut être un défi en raison de leur popularité. Les directives fournies par les guides incluent de ne pas toucher, monter ou gêner les animaux. Cependant, ces règles ne sont pas respectées, notamment dans les zones à forte activité touristique. La biologiste marine Irene Gómez a observé que de nombreuses personnes ne respectent pas les règles de coexistence et, par conséquent, un nombre important de requins baleines ont été blessés, principalement à cause de coupures d'hélices de bateaux.

Pour éviter les changements de comportement négatifs chez les requins baleines, Gayford suggère d'augmenter la distance minimale entre les humains et les requins. Des changements de comportement similaires ont été observés chez d'autres espèces, et la Commission nationale mexicaine pour les environnements protégés a déjà pris des mesures en suspendant le tourisme avec les requins dans certaines zones en raison de pratiques dangereuses.

L'écotourisme, un style de vacances qui vise à être plus responsable envers la nature, peut également avoir des impacts environnementaux négatifs s'il n'est pas correctement géré. La pollution, la dégradation des écosystèmes et la modification des habitudes animales font partie des effets potentiels. Par conséquent, le respect des normes et un comportement responsable sont essentiels au maintien de la véritable essence de l’écotourisme.

L'étude souligne la nécessité d'une collaboration entre les scientifiques et les opérateurs de l'industrie de l'écotourisme pour assurer la sécurité des espèces comme les requins baleines. Avec une intégration et une coopération appropriées, il est possible de créer un équilibre entre l’interaction humaine et la conservation de ces magnifiques créatures.

Définitions:

– Cascades trophiques : impacts importants sur un écosystème provoqués par des changements dans l’abondance d’une certaine espèce.

– Écotourisme : un style de vacances qui se veut plus responsable envers la nature.

– Coupures d’hélices : blessures causées par les hélices des bateaux.

