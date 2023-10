Mirion Technologies contribue à la mission Psyché de la NASA

Mirion Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions de radioprotection, a annoncé sa contribution à la mission Psyché de la NASA. La mission, dirigée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, vise à explorer l'astéroïde Psyché, qui serait principalement composé de fer métallique et de nickel.

Mirion a fourni un composant spécialisé de détection des rayons gamma en germanium de haute pureté (HPGe) qui jouera un rôle central dans la découverte des mystères de l'astéroïde. Le détecteur de rayons gamma est équipé de capacités de détection avancées, permettant des mesures précises du rayonnement gamma émanant de l'astéroïde.

Cette composante est non seulement essentielle aux objectifs scientifiques de la mission mais a également des applications importantes sur Terre. Les détecteurs au germanium, connus pour leur sensibilité inégalée aux rayonnements gamma, sont largement utilisés dans des domaines tels que la physique nucléaire, la surveillance de l'environnement et les applications de recherche. Ils permettent une précision accrue dans la détection et l’analyse des sources de rayonnement, garantissant ainsi la sécurité et l’efficacité de divers processus.

L'implication de Mirion dans la mission Psyché reflète sa longue histoire de contribution à l'exploration et à la recherche spatiales. L’entreprise est enthousiasmée par les découvertes potentielles qui pourraient découler de leur contribution.

Mirion Technologies est un leader mondial dans les domaines de la radioprotection, de la science et de la médecine. Ils fournissent des technologies éprouvées de radioprotection pour les travaux essentiels dans les laboratoires de recherche et développement, les installations nucléaires critiques et les établissements de soins de santé. Basée à Atlanta, Mirion opère dans 12 pays et emploie environ 2,700 XNUMX personnes.

