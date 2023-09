La gravité défiant le sable : un phénomène qui bouscule les conventions scientifiques

Des chercheurs de l’Université Lehigh ont fait une découverte remarquable qui défie les idées reçues : du sable qui coule vers le haut. Ce phénomène sans précédent remet en question les idées reçues sur les matériaux granulaires et ouvre de nouvelles voies d’exploration scientifique.

L’étude, publiée dans la prestigieuse revue Nature Communications, met en lumière un spectacle qui défie toute explication. James Gilchrist, professeur de génie chimique et biomoléculaire au PC Rossin College of Engineering and Applied Science de Lehigh, et l'un des auteurs de l'article, a exprimé son étonnement en déclarant : « Après avoir utilisé des équations qui décrivent le flux de matériaux granulaires, nous avons été capable de montrer de manière concluante que ces particules se déplaçaient effectivement comme un matériau granulaire, sauf qu’elles coulaient vers le haut.

Les matériaux granulaires, comme le sable, font depuis longtemps l’objet d’un examen scientifique en raison de leurs comportements uniques. Ils possèdent à la fois des propriétés solides et fluides, ce qui rend leur dynamique complexe et difficile à comprendre. Dans cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse du comportement des particules de sable circulant dans un environnement contrôlé.

Grâce à des expériences méticuleuses et à une modélisation mathématique, les chercheurs ont observé des particules de sable se déplaçant contre la gravité, une découverte extraordinaire qui contredit notre compréhension traditionnelle du comportement des matériaux granulaires. Cette découverte indique que la dynamique granulaire pourrait être plus complexe qu’on ne le pensait auparavant.

Les implications de cette recherche sont considérables et touchent des domaines allant au-delà de l’ingénierie et de la science des matériaux. Comprendre les mécanismes sous-jacents à ce phénomène pourrait avoir un impact sur diverses industries, telles que la construction, l'agriculture et les produits pharmaceutiques. De plus, cela pourrait inspirer de nouvelles approches en matière de transport et de processus industriels.

La découverte de sable coulant vers le haut ouvre un tout nouveau domaine de recherche scientifique. À mesure que les chercheurs approfondissent ce territoire inexploré, nous pouvons nous attendre à de nouvelles percées qui remettront en question nos connaissances existantes et stimuleront l’innovation dans de multiples disciplines.

Sources:

– Déclaration de l’Université Lehigh

– Document de recherche sur Nature Communications