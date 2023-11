Libérer le potentiel de l’exploitation minière extraterrestre pour l’exploration spatiale

L’exploitation minière extraterrestre et la transformation des métaux deviennent de plus en plus importantes pour l’avenir de l’exploration spatiale. Une étude récente publiée dans Scientific Reports par Rodolfo Marin Rivera et une équipe de scientifiques en science des matériaux a fait des progrès significatifs dans ce domaine. En utilisant un solvant eutectique profond, l’équipe a réussi à dissoudre catalytiquement les métaux provenant de météorites d’astéroïdes riches en métaux.

Les solvants eutectiques profonds sont cruciaux pour l’exploitation minière extraterrestre car ils peuvent être conçus avec de faibles pressions de vapeur et peuvent être fabriqués à partir de déchets organiques provenant de colonies extraterrestres. Ces solvants permettent d'extraire les métaux des corps célestes.

L’équipe s’est concentrée sur l’étude de trois types différents de météorites : deux chondrites et une météorite de fer. Ces météorites contenaient des silicates avec des phases riches en métaux, notamment des alliages natifs, des sulfures et des oxydes. Les phases métallifères les plus abondantes dans les trois échantillons étaient le fer-nickel métallique et la troilite.

Pour dissoudre les métaux, les scientifiques ont mené des expériences de micro-gravure chimique en utilisant un solvant eutectique profond formé en mélangeant du chlorure de choline et de l'éthylène glycol. Ils ont utilisé de l'iode et du chlorure de fer (III) comme agents oxydants au cours des expériences.

Les implications de cette étude sont immenses. En extrayant avec succès les métaux des proxys astéroïdes, nous pouvons établir des extractions de métaux extraterrestres viables. Cela pourrait réduire considérablement la masse, le coût et les contraintes environnementales des futures missions spatiales. De plus, les métaux trouvés dans ces astéroïdes, notamment les métaux du groupe du platine, le fer, le nickel et le cobalt, pourraient constituer des ressources précieuses pour l’établissement d’établissements humains dans l’espace et sur d’autres corps terrestres.

