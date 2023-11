Un aperçu des secrets océaniques de Ganymède : les dernières découvertes de Junon

La sonde spatiale Juno de la NASA a fait une découverte révolutionnaire sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, mettant en lumière les merveilles cachées sous sa surface glacée. À l’aide des données du Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), les chercheurs ont identifié des sels minéraux et des composés organiques à la surface de Ganymède, confirmant ainsi l’existence d’un vaste océan interne.

Des observations antérieures d'autres missions de la NASA et du Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral faisaient allusion à la présence de sels et de matières organiques, mais manquaient de la résolution spatiale nécessaire pour une détermination concluante. Cependant, lors de son survol rapproché en juin 2021, l'instrument JIRAM de Juno a capturé des images infrarouges et des spectres de la surface de la Lune avec des détails sans précédent.

Les données à haute résolution obtenues lors de cette rencontre ont révélé les caractéristiques spectrales uniques de divers matériaux autres que la glace. Le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et les aldéhydes potentiellement aliphatiques figuraient parmi les principaux composés détectés. Ces découvertes offrent des informations précieuses sur la composition de Ganymède et fournissent des indices alléchants sur son histoire géologique.

« Nous avons trouvé la plus grande abondance de sels et de matières organiques dans les terrains sombres et lumineux aux latitudes protégées par le champ magnétique. Cela suggère que nous voyons les restes d'une saumure océanique profonde qui a atteint la surface de ce monde gelé », a expliqué Scott Bolton, chercheur principal de Juno au Southwest Research Institute de San Antonio.

Cette découverte améliore non seulement notre compréhension de la chimie complexe de Ganymède, mais s'ajoute également au nombre croissant de preuves soutenant l'existence d'océans souterrains dans les lunes glacées du système solaire. Europe, une autre lune jovienne, abriterait également un océan sous sa croûte glacée et a été au centre des recherches de Junon.

Alors que Juno poursuit sa mission, elle se prépare pour une prochaine rencontre avec Io, l'une des lunes de Jupiter célèbre pour son intense activité volcanique. Prévu pour le 30 décembre, ce survol rapproché amènera le vaisseau spatial à seulement 932 miles (1,500 XNUMX kilomètres) de la surface explosive d'Io. Les enseignements tirés de cette rencontre sont très attendus, car ils contribueront à notre compréhension des processus volatils au sein du système solaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que JIRAM ?

R : JIRAM signifie Jovian InfraRed Auroral Mapper, un spectromètre embarqué sur le vaisseau spatial Juno de la NASA qui collecte des données infrarouges pour étudier la composition des corps célestes.

Q : Qu'est-ce que Junon a découvert sur Ganymède ?

R : Les dernières découvertes de Juno confirment la présence de sels minéraux et de composés organiques à la surface de Ganymède, fournissant ainsi une preuve supplémentaire de l'océan interne caché de la Lune.

Q : Quelle autre lune Juno envisage-t-elle d’explorer ?

R : Juno se prépare à étudier Io, l'une des lunes de Jupiter connue pour son activité volcanique. Un survol rapproché est prévu le 30 décembre 2023.

