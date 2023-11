Nouvelles étapes franchies lors de la collation des grades de l'automne 2023 : célébrer les pionniers de la science et de l'art

Lors de la remise des diplômes de l'automne 2023 à la Place des Arts, environ 1,000 XNUMX étudiants ont foulé la scène de la salle Wilfrid-Pelletier pour recevoir leur diplôme bien mérité. L'Université a profité de cette occasion pour reconnaître des personnes exceptionnelles pour leurs contributions remarquables à la science et à l'art.

L'une de ces personnes honorées lors de la cérémonie du matin était MiMi Aung, qui a reçu le prestigieux doctorat en sciences honoris causa. Aung, un ingénieur spatial pionnier, est entré dans l'histoire alors qu'il travaillait au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Elle a dirigé la création et le vol réussi du tout premier avion à réaliser un vol propulsé et contrôlé sur une autre planète. L’avion révolutionnaire nommé « Ingenuity » a décollé dans la fine atmosphère de Mars et est resté en l’air pendant 39 secondes impressionnantes. En comparaison, le premier vol des frères Wright sur Terre n'a duré que 12 secondes. L'ingéniosité d'Aung a conduit à plus de 60 missions réussies pour « Ingenuity » au cours des deux dernières années. Élargissant ses horizons, Aung a récemment rejoint le projet Kuiper d'Amazon en tant que directrice de la gestion du programme technique, où elle vise à accroître l'accès Internet haut débit mondial via un réseau satellite en orbite terrestre basse.

Au cours de la cérémonie de remise des diplômes de l'après-midi, l'Université a honoré Robert Houle, artiste et diplômé de McGill, du titre estimé de docteur en droit honoris causa. Le parcours de Houle en tant que survivant des pensionnats l'a amené à trouver du réconfort et à s'exprimer à travers la peinture et le dessin. Au cours des cinq dernières décennies, il est devenu l’une des figures marquantes de l’art contemporain canadien. Houle a consacré sa vie à militer pour la reconnaissance des artistes autochtones et à établir un leadership autochtone au sein des institutions académiques et culturelles. Il est notamment devenu le premier conservateur de l'art autochtone contemporain au Musée canadien des civilisations et a également été le premier professeur d'études autochtones à l'Ontario College of Art and Design. Les contributions exceptionnelles de Houle à l'art canadien lui ont valu de nombreux honneurs, dont le Prix commémoratif Janet Braide pour l'excellence en histoire de l'art canadien, qu'il a remporté à deux reprises.

La collation des grades de l'automne 2023 a célébré les réalisations de ces personnes remarquables qui ont repoussé les limites de la science et de l'art. Leurs contributions marquantes inspireront sans aucun doute les générations futures à atteindre de nouveaux sommets et à créer leur propre héritage durable.

QFP

Qu’est-ce que l’honoris causa ?

Honoris causa est un terme latin utilisé pour désigner un diplôme honorifique décerné par une université ou un établissement sans que le récipiendaire n'ait rempli les exigences académiques habituelles.

Qui est MiMi Aung?

MiMi Aung est un ingénieur spatial pionnier qui a dirigé la création et le vol du tout premier avion, nommé « Ingenuity », permettant de réaliser un vol propulsé et contrôlé sur une autre planète.

Qui est Robert Houle?

Robert Houle est un artiste, survivant des pensionnats indiens et figure éminente de l'art contemporain canadien. Il est connu pour son plaidoyer infatigable en faveur des artistes autochtones et de son leadership au sein des institutions universitaires et culturelles.