Un événement céleste époustouflant : une éclipse solaire annulaire pour honorer le ciel

Samedi, des millions d'observateurs du ciel dans une région importante des États-Unis auront l'occasion d'assister à une fascinante éclipse solaire annulaire, présentant un brillant anneau de feu entourant le soleil. La trajectoire directe de l'éclipse traversera huit États, de l'Oregon au Texas. Cependant, même sans le cercle de feu, au moins une éclipse partielle peut être observée dans les 41 États continentaux restants, y compris l'Alaska.

La Nasa est sur le point de diffuser l'événement en direct, offrant aux téléspectateurs un aperçu à travers des télescopes positionnés le long du parcours de l'éclipse. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, mais cela se produit à son point le plus éloigné de notre planète ou à proximité. En conséquence, la lune apparaît plus petite que le soleil et ne l’éclipse pas complètement, créant une image dans laquelle un disque sombre repose sur un disque plus grand et plus brillant, formant l’illusion d’un anneau de feu.

La Nasa a souligné l'importance de donner la priorité à la sécurité pendant l'événement, conseillant aux individus d'éviter de regarder directement l'éclipse sans lunettes spécialisées pour l'éclipse, sans viseur solaire ou sans filtres solaires sur un télescope. Des méthodes alternatives d’observation, comme l’utilisation d’un projecteur sténopé, sont également recommandées par l’agence spatiale.

Pour profiter de cette opportunité unique, les scientifiques utilisent l’éclipse pour étudier l’impact d’une diminution soudaine de la lumière solaire sur la haute atmosphère. Trois « fusées-sondes » de la Nasa seront lancées dans la zone d'ombre de l'éclipse depuis le champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique pour documenter les changements atmosphériques.

Après une apparition antérieure au-dessus de l'Alaska, l'éclipse annulaire deviendra visible pour la première fois dans le centre et le sud de l'Oregon vers 9 h 13 (heure du Pacifique). Il suivra ensuite une trajectoire sud-est, traversant des sections de la Californie, du Nevada, de l'Idaho, de l'Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique avant de traverser une vaste étendue du Texas et du golfe du Mexique. Aux États-Unis, l'éclipse devrait durer environ une heure. Les pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, du Belize au Brésil, en passant par la péninsule du Yucatan, connaîtront également le chemin de l’annularité.

