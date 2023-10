Nouvelles connaissances sur la rotation maximale des trous noirs

By

Les trous noirs, ces entités cosmiques mystérieuses et fascinantes, continuent d’étonner les scientifiques par leurs propriétés remarquables. Parmi eux se trouve leur capacité à tourner à des vitesses incroyables. Selon une étude récente, le trou noir supermassif de notre galaxie tourne à une vitesse stupéfiante, se rapprochant de la limite maximale fixée par les lois de la physique.

Contrairement aux objets tangibles de l’univers qui ont une surface physique, les trous noirs sont définis par leur immense attraction gravitationnelle, qui déforme à la fois l’espace et le temps. La rotation d’un trou noir n’est pas dictée par la rotation de la matière tangible ; il est plutôt déterminé par la torsion de l’espace-temps entourant le trou noir. Ce phénomène, connu sous le nom de frame dragging, affecte l’espace autour du trou noir, lui conférant une rotation.

Dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, la rotation d'un trou noir est mesurée par un paramètre appelé « a », qui peut varier entre zéro et un. Une valeur de zéro indique aucun spin, tandis qu'un spin maximum correspond à une valeur de un. Ce paramètre représente la limite supérieure de la rotation d'un trou noir, dictée par les caractéristiques intrinsèques de l'espace-temps lui-même.

Dans le cadre d’une enquête révolutionnaire, une équipe de chercheurs s’est récemment penchée sur la rotation du trou noir supermassif de notre galaxie en analysant les observations radio et rayons X. Ils ont examiné la distorsion de la lumière émise par les objets proches du trou noir provoquée par l’effet de traînage d’images. En étudiant soigneusement l’intensité de la lumière à différentes longueurs d’onde, ils ont pu estimer la quantité de spin.

Les résultats étaient impressionnants. Les chercheurs ont déterminé que le paramètre de spin « a » du trou noir de notre galaxie se situe entre 0.84 et 0.96, ce qui indique une rotation incroyablement rapide. À l’extrémité supérieure de cette fourchette, le trou noir se rapproche de la limite de rotation maximale fixée par les lois de la physique.

Il est intéressant de noter que le paramètre de spin observé dépasse celui du trou noir de la galaxie M87, estimé entre 0.89 et 0.91. Cette découverte met en évidence la remarquable diversité de la rotation des trous noirs entre différents objets astronomiques.

L’étude fournit non seulement des informations précieuses sur la rotation des trous noirs, mais souligne également la profonde influence de l’espace-temps sur leurs propriétés. Alors que les astronomes continuent de se plonger dans les mystères de ces entités cosmiques énigmatiques, nous attendons de nouvelles révélations sur leurs caractéristiques impressionnantes et la vaste danse cosmique à laquelle elles participent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que le déplacement d'image ?



R : Le glissement d'image fait référence à l'effet provoqué par la rotation d'objets massifs, tels que des planètes ou des trous noirs, par lequel ils induisent une légère torsion de l'espace-temps à proximité.

Q : Quelle est la limite maximale de rotation des trous noirs ?



R : Selon les lois de la physique, la limite maximale de rotation des trous noirs est représentée par un paramètre appelé « a », qui peut être compris entre zéro et un. Un trou noir avec une valeur « a » de un est considéré comme tournant à la vitesse la plus élevée possible.

Q : Comment les scientifiques ont-ils estimé la rotation du trou noir dans notre galaxie ?



R : Les scientifiques ont estimé la rotation du trou noir dans notre galaxie en observant les émissions radio et de rayons X des objets proches du trou noir. La distorsion de la lumière provoquée par l’effet de glissement d’image a fourni des informations précieuses sur la quantité de rotation.