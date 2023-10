Le télescope spatial James Webb révèle la prévalence des galaxies à disques dans l'univers primitif

Une équipe internationale de chercheurs, comprenant des scientifiques de l'Université de Manchester et de l'Université de Victoria, a fait une découverte révolutionnaire en utilisant le télescope spatial James Webb. Leurs recherches ont révélé que les galaxies ressemblant à notre propre Voie lactée sont dominantes dans tout l’univers et sont beaucoup plus communes qu’on ne le pensait auparavant. Les découvertes de l'équipe remettent en question les théories existantes sur la formation et l'évolution des galaxies.

Publiée dans The Astrophysical Journal, l'étude évaluée par des pairs indique que les galaxies à disques, que l'on pensait auparavant rares dans l'univers primitif, sont en réalité 10 fois plus répandues au cours de cette période. On a longtemps cru que ces galaxies nouvellement formées ne possédaient aucune structure perceptible comme des bras spiraux, des barres ou des anneaux jusqu'à au moins six milliards d'années après le Big Bang. Cependant, les nouvelles recherches suggèrent que ces caractéristiques pourraient être apparues dès 3.7 milliards d'années après la naissance de l'univers.

L'étude, qui a classé près de 4,000 XNUMX galaxies du premier univers, les a classées en fonction de leur forme et de leur structure. L’équipe a découvert que l’ensemble d’échantillons était constitué de galaxies à disques, de sources ponctuelles et de sphéroïdes. Les galaxies de ce dernier groupe ont montré des signes de fusion avec d'autres galaxies et des éclats de formation d'étoiles, indiquant une nature structurée.

Cette découverte remet en question les théories existantes sur la formation et l’évolution des galaxies au cours des 10 derniers milliards d’années. Christopher Conselice, professeur d'astronomie à l'Université de Manchester et co-auteur de l'étude, a déclaré que les astronomes doivent désormais reconsidérer leur compréhension du développement précoce des galaxies.

L'auteur principal Leonardo Ferreira de l'Université de Victoria a souligné l'importance du télescope spatial James Webb dans cette recherche, affirmant que sa capacité à trouver autant de galaxies à disques dans l'univers primitif démontre la puissance de l'instrument et indique que les structures des galaxies se sont formées beaucoup plus tôt qu'auparavant. a cru.

Cette étude révolutionnaire ouvre la voie à de nouvelles idées et théories sur l’évolution des galaxies tout au long de l’histoire de l’univers.

