De nouvelles recherches suggèrent que les baleines à bosse en migration adoptent un comportement ludique avec les algues. Le Dr Olaf Meynecke, du Centre de recherche côtière et marine de l'Université Griffith, a déjà observé des baleines se roulant dans des substrats sableux comme moyen possible d'éliminer les cellules mortes de la peau et les parasites. Aujourd’hui, sa dernière étude se concentre sur l’interaction des baleines à fanons, en particulier des baleines à bosse, avec des touffes de varech et d’algues.

L'étude, intitulée « Ce qui est en jeu : l'interaction des baleines à bosse avec les algues est un phénomène mondial », souligne que ce comportement est cohérent dans différentes populations du monde entier. Le Dr Meynecke a analysé les observations aériennes sur la côte est de l'Australie et a documenté les interactions du monde entier. Les interactions ont impliqué 163 baleines à fanons, les baleines à bosse étant les plus répandues.

Selon le Dr Meynecke, il existe deux théories plausibles pour ce comportement : le jeu et l'automédication. Les baleines peuvent adopter un comportement ludique avec les algues, mais cela pourrait également présenter des avantages supplémentaires tels que l'apprentissage, la socialisation, l'élimination des ectoparasites et le traitement de la peau utilisant les propriétés antibactériennes des algues brunes.

L'identification de ce comportement dans différentes populations est cruciale pour comprendre les préférences d'habitat des baleines à bosse et faire la lumière sur les comportements complexes qu'elles présentent. Cette recherche démontre qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur ces magnifiques créatures.

Définitions:

– Baleines à fanons : Baleines qui ont des fanons au lieu de dents et qui se nourrissent par filtre de petits organismes.

– Ectoparasites : Parasites qui vivent sur la surface externe de leur hôte.

