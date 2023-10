Le rôle du microbiote intestinal et des interactions macrophages-neutrophiles dans les effets des acides phénoliques sur l'inflammation intestinale

By

Dans une étude récente publiée dans Cell Death & Disease, des chercheurs ont étudié l’impact des acides phénoliques alimentaires sur l’inflammation intestinale dans le contexte de la maladie inflammatoire de l’intestin (MII) et le rôle du microbiote intestinal et des interactions macrophages-neutrophiles dans la médiation de ces effets.

Les macrophages et les neutrophiles, deux types de cellules immunitaires, jouent un rôle essentiel dans le développement des MII. L’activation proinflammatoire perturbée des macrophages, en réponse à une altération du microbiote intestinal, contribue à la pathogenèse de la maladie. Le passage des macrophages d’un phénotype pro-inflammatoire M1 à un phénotype anti-inflammatoire M2 peut soulager la colite, une caractéristique des MII. L’étude visait à déterminer si les polyphénols alimentaires, en particulier les acides phénoliques, pourraient avoir un impact sur l’inflammation intestinale via les interactions entre les macrophages, les neutrophiles et le microbiote intestinal.

Les chercheurs ont mené des expériences en utilisant un modèle murin de colite induite par le sulfate de dextrane sodique (DSS) et ont administré quatre acides phénoliques différents par voie orale aux souris. Ils ont également mené des expériences impliquant un traitement antibiotique et une transplantation de microbiote fécal pour examiner le rôle du microbiote intestinal dans les effets protecteurs des acides phénoliques contre la colite.

Les résultats ont montré que différents acides phénoliques avaient des effets variables sur la colite. L'acide chlorogénique (CGA) a atténué la colite de manière dépendante des macrophages en favorisant la conversion des macrophages pro-inflammatoires M1 en macrophages M2 anti-inflammatoires. L'acide férulique (AF) a amélioré la colite en bloquant la formation de pièges extracellulaires à neutrophiles (NET), un type de réponse immunitaire. L’acide caféique (CA) et l’acide ellagique (EA) ont exercé leurs effets grâce à des interactions avec le microbiote intestinal et à la production de métabolites anti-inflammatoires.

L'étude donne un aperçu des mécanismes par lesquels les acides phénoliques peuvent atténuer l'inflammation intestinale et propose des approches thérapeutiques potentielles pour les MII. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les voies de signalisation et les récepteurs impliqués dans les effets protecteurs des acides phénoliques.

