Des archéologues ont récemment fait une découverte révolutionnaire sur la Cape Coast en Afrique du Sud, qui remet en question notre compréhension des premiers progrès technologiques de l'humanité. Les résultats suggèrent que les humains anciens portaient peut-être des chaussures au cours de l’âge de pierre moyen, une période également connue sous le nom de période mésolithique dans la préhistoire africaine. Cette découverte, datant d'il y a entre 75,000 150,000 et XNUMX XNUMX ans, suggère la possibilité que les anciens humains possédaient une plus grande complexité cognitive qu'on ne le pensait auparavant.

Les premières chaussures connues, selon des découvertes archéologiques antérieures, remontent à seulement 6,000 2,000 ans environ et ont été trouvées dans certaines parties de l'Europe. On pensait auparavant que les humains en Afrique du Sud ne portaient de chaussures qu’il y a environ XNUMX XNUMX ans. Cependant, de nouvelles preuves le long de la Cape Coast en Afrique du Sud remettent en question cette notion. Des traces de fossiles dans les paléosurfaces ont révélé ce que les experts pensent être des empreintes humaines recouvertes d'une forme de revêtement rudimentaire ressemblant à une chaussure.

Bernhard Zipfel, chercheur à l'Université de Witwatersrand, Institut d'études évolutionnistes de Johannesburg, affirme que ces résultats indiquent que les anciens humains qui ont laissé leurs empreintes sur la Cape Coast au cours de l'âge de pierre moyen portaient probablement une sorte de chaussures anciennes. Le terrain rocheux le long de la côte aurait nécessité une protection des pieds pour éviter des blessures potentiellement mortelles.

Les types de chaussures portées par les anciens humains sont encore incertains en raison de la nature périssable des matériaux utilisés. Contrairement aux objets en pierre, les chaussures fabriquées à partir de matériaux organiques se dégradent rapidement et ne survivront probablement pas pendant des milliers d’années. Cependant, les chercheurs utilisent des traces de fossiles pour étudier les chaussures portées par nos anciens ancêtres. Les traces fossiles comprennent les empreintes laissées par des empreintes de pas anciennes, des empreintes corporelles et d'autres preuves qui peuvent donner un aperçu de la vie ancienne.

En se basant sur l'apparence des traces fossiles, Zipfel suggère que les chaussures anciennes ressemblent le plus à des « plakkies » ou des tongs. Les similitudes entre les traces fossiles et les sandales portées par le peuple San, les plus anciens habitants de l'Afrique australe, confortent encore cette hypothèse.

Pour mieux comprendre, Zipfel et ses collègues ont mené des expériences en portant des reproductions modernes de divers types de chaussures anciennes tout en marchant le long des mêmes plages où se promenaient autrefois ces individus chaussés. La comparaison des traces fossiles avec les traces modernes produites par les reproductions a révélé des corrélations significatives, conduisant les chercheurs à identifier au moins trois sites distincts de traces laissées par des humains portant des chaussures anciennes.

Bien que certaines questions demeurent et que des recherches supplémentaires soient nécessaires, Zipfel et son équipe estiment que leurs découvertes contribuent à notre compréhension du moment où les humains ont commencé à porter des chaussures. Ces résultats suggèrent fortement que la région d’Afrique australe a joué un rôle crucial dans le développement des capacités cognitives et pratiques des anciens humains. Les recherches menées par Zipfel et ses collègues offrent des informations précieuses sur les progrès technologiques de nos premiers ancêtres et jettent un nouvel éclairage sur la complexité de leurs capacités cognitives.

