Une étude révèle une adaptation potentielle aux microplastiques chez les invertébrés

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université Griffith a exploré les effets de l'exposition aux microplastiques sur un invertébré vivant dans les sédiments, en particulier le macroinvertébré d'eau douce Chironomus tepperi. L’étude, intitulée « Réponses métaboliques chez les invertébrés benthiques d’eau douce, Chironomus tepperi, exposés aux microplastiques de polyéthylène : une enquête sur deux générations », est la première du genre à évaluer la métabolomique de C. tepperi en réponse à une exposition aux microplastiques.

Les résultats de l'étude ont montré que même si la génération « parentale » de C. tepperi a subi des impacts négatifs sur la survie, la croissance et l'émergence, la génération « enfant » suivante n'a présenté aucun effet indésirable. Cela suggère le potentiel d’adaptation en réponse aux microplastiques.

Les profils métaboliques de la génération parentale ont indiqué que l'ingestion de microplastiques pourrait inhiber l'acquisition de nourriture ou l'assimilation des nutriments, entraînant les impacts négatifs observés. Cependant, les larves dans des conditions non exposées n'ont montré aucune différence dans les profils de survie ou de métabolites, ce qui indique que les effets ne se sont pas répercutés sur la génération suivante.

Les implications de ces découvertes sont importantes car les microplastiques constituent une préoccupation croissante dans les environnements d’eau douce, y compris dans les sédiments. Malgré l’ingestion connue de microplastiques par les organismes aquatiques, il existe peu d’informations sur les effets des microplastiques sur les invertébrés vivant dans les sédiments, en particulier sur plusieurs générations et à des concentrations environnementales réalistes.

L’étude met non seulement en lumière les effets mortels des microplastiques sur C. tepperi, mais fournit également des informations précieuses sur les réponses physiologiques potentielles et les adaptations des organismes à l’ingestion de microplastiques. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes d’adaptation et les effets à long terme de concentrations plus élevées de microplastiques.

Dans l’ensemble, cette étude souligne la nécessité d’une surveillance et de recherches continues sur les impacts des microplastiques sur les écosystèmes aquatiques, ainsi que sur la possibilité pour les organismes de s’adapter à ces facteurs de stress.

