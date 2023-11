Des scientifiques développent une méthode pour localiser les particules microplastiques dans le sol

De nouvelles recherches menées par l’Université de Potsdam et HZB ont développé avec succès pour la première fois une méthode permettant de localiser avec précision les particules microplastiques dans le sol. La pollution par les microplastiques est devenue un problème environnemental important, avec pour sources l'usure des pneus, le gazon synthétique, les cosmétiques, les lessives, les vêtements, les masques jetables, les sacs en plastique et d'autres déchets qui se retrouvent dans l'environnement.

L’équipe a utilisé une combinaison d’analyses neutroniques et aux rayons X pour créer des tomographies 3D d’échantillons de sol, leur permettant de visualiser le dépôt de particules microplastiques et leur impact sur les structures du sol. Les tomographies neutroniques ont clairement identifié les particules microplastiques, tandis que la tomographie aux rayons X a fourni des informations sur la disposition des particules minérales et leur formation de structures. En superposant les deux tomographies, les chercheurs ont pu estimer la taille et la forme des particules microplastiques et évaluer les changements dans la structure du sol provoqués par leur présence.

Pour valider la méthode, des échantillons de sol contenant des particules microplastiques artificielles ont été préparés, ainsi que des échantillons où des racines de lupin ont été observées en présence de microplastiques. Les résultats ont été significatifs, montrant comment les fragments de microplastiques, tels que ceux du film de paillis utilisé dans la culture des asperges, peuvent modifier le débit de l'eau et créer des fissures dans la matrice du sol. Cela soulève des inquiétudes quant aux propriétés hydrauliques et à la capacité de stockage de l’eau du sol, en particulier compte tenu de la probabilité croissante de sécheresses et de fortes précipitations dues au changement climatique.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets systématiques des microplastiques sur le sol et leur capacité à s’adapter aux conditions climatiques changeantes. L’étude ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre la distribution et l’impact des particules microplastiques dans le sol, apportant ainsi des informations précieuses aux efforts de préservation de l’environnement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les particules microplastiques ?

Les particules microplastiques sont de petits fragments de plastique mesurant moins de 5 mm. Ils peuvent provenir de diverses sources, notamment de déchets plastiques, de processus industriels et de produits tels que les cosmétiques et les vêtements.

Q : Comment les particules microplastiques affectent-elles l’environnement ?

La pollution microplastique a des effets néfastes sur les écosystèmes et la faune. Il peut contaminer les plans d’eau, le sol et même l’air que nous respirons. Les organismes marins peuvent confondre les microplastiques avec de la nourriture, ce qui entraîne leur ingestion et leur transfert potentiel de toxines tout au long de la chaîne alimentaire.

Q : Quelle est l’importance de localiser des particules microplastiques dans le sol ?

La localisation des particules microplastiques dans le sol est cruciale pour comprendre leur répartition, leur impact potentiel sur les structures du sol et la santé globale des écosystèmes. Ces informations peuvent aider à développer des solutions ciblées pour réduire la pollution microplastique et atténuer ses conséquences.

Q : Comment l’étude a-t-elle été menée ?

L’étude a utilisé une combinaison d’analyses neutroniques et aux rayons X pour créer des tomographies 3D d’échantillons de sol. Les tomographies neutroniques ont identifié des particules microplastiques, tandis que la tomographie aux rayons X a fourni des informations sur la disposition des particules minérales et les changements structurels du sol.

Q : Quelles sont les implications des résultats ?

Les résultats soulignent la nécessité d’étudier les effets des microplastiques sur la structure du sol et les propriétés hydrauliques, en particulier à la lumière du changement climatique. Comprendre ces implications aidera à élaborer des stratégies visant à atténuer l’impact des microplastiques sur la santé des sols et la gestion de l’eau.