Des microplastiques contaminent une grotte isolée du Missouri, selon une étude

Une contamination microplastique a été découverte dans le système Cliff Cave dans le Missouri, selon une étude menée par des scientifiques analysant des échantillons collectés par des étudiants. Cette découverte est particulièrement alarmante car la grotte n’était pas accessible aux humains depuis trois décennies avant les recherches. Les microplastiques sont définis comme des particules de plastique mesurant moins de 5.0 millimètres (0.2 pouces) de diamètre, celles qui sont trop petites pour être visibles et causant des dommages importants. La présence de microplastiques dans notre approvisionnement alimentaire et dans l’environnement naturel peut avoir des conséquences désastreuses.

Le Dr Elizabeth Hasenmueller, de l'Université de Saint-Louis, et son équipe ont décidé d'étudier le système Cliff Cave dans le cadre d'un projet destiné à ses étudiants. La plupart des recherches antérieures sur les microplastiques se sont concentrées sur les eaux de surface, telles que les océans et les systèmes d’eau douce, mais l’analyse des environnements souterrains a été largement négligée. L’équipe de recherche a découvert des microplastiques dans tout le système de grottes, avec les concentrations les plus élevées près de l’entrée et dans les sédiments.

Il a été constaté que des microplastiques étaient transportés dans le système de grottes lors des inondations, entraînés par l'excès d'eau. L’équipe a même trouvé un paquet de puces mélangé aux débris de l’inondation. Lors d'un écoulement d'eau normal, les chercheurs ont dénombré en moyenne 9.2 morceaux de microplastiques par litre (35 par gallon), mais ce nombre est passé à 81.3 par litre lors des inondations.

Les chercheurs ont noté que les terrains karstiques, bien adaptés à la formation de grottes, sont particulièrement sujets à la pollution microplastique en raison du transport rapide de l'eau à travers ces systèmes. Il est important de noter que 9 pour cent de la population mondiale dépend de l’eau des aquifères karstiques. Une fois les eaux de crue retirées, les microplastiques restent dans les sédiments à des concentrations plus élevées que dans l’eau. L’équipe a trouvé environ 843 morceaux de microplastiques par kilogramme (383 par livre) dans les sédiments.

Bien que l’origine des microplastiques trouvés dans la grotte n’ait pas toujours pu être identifiée, des recherches antérieures suggèrent que la densité de population autour de Saint-Louis, proche de la grotte, est un facteur important dans les concentrations locales de microplastiques. Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de réduire la production et la consommation de plastique au niveau sociétal, ainsi que de résoudre le problème des textiles synthétiques qui perdent des fibres microplastiques. La présence de microplastiques dans le système de grottes pourrait potentiellement avoir un impact sur les taux de reproduction et de survie des animaux tels que les chauves-souris et les amphibiens qui habitent ces grottes.

Sources:

– Étude : Recherche sur l’Eau

– Etude en libre accès : Science de l’Environnement Total