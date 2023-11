Une nouvelle étude explore le rôle des microplastiques dans la formation des nuages ​​et la météo

Les microplastiques, ces minuscules particules qui ont été rapidement trouvées dans divers environnements à travers le monde, pourraient jouer un rôle dans la formation des nuages ​​et dans la météo, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology Letters. Ces morceaux de plastique, de moins de cinq millimètres, proviennent d’objets du quotidien tels que des vêtements, des emballages et des pneus de voiture.

Les chercheurs ont détecté des microplastiques non seulement dans l’atmosphère mais aussi dans les profondeurs des mers, dans la neige des montagnes et même dans l’air au-dessus des villes. À mesure que la recherche scientifique progresse sur le sujet, les experts étudient la manière dont ces particules interagissent avec les nuages ​​et influencent potentiellement les conditions météorologiques.

Le polyéthylène téréphtalate, le polypropylène, le polyéthylène, le polystyrène et le polyamide faisaient partie des types de plastique utilisés pour créer les particules microplastiques. Les particules variaient en taille, la plupart mesurant moins de 100 micromètres, mais certaines atteignant jusqu'à 1,500 XNUMX micromètres de longueur. Les scientifiques ont observé que les particules plus anciennes et plus rugueuses avaient tendance à contenir davantage de plomb, de mercure et d’oxygène attachés à leur surface. Ces substances supplémentaires pourraient potentiellement contribuer à la formation de nuages.

Des modèles informatiques ont été créés pour simuler le mouvement des particules de plastique dans les nuages, en ciblant spécifiquement le mont Tai comme étude de cas. Les modèles ont révélé que la principale source de fragments de microplastiques était le flux d’air provenant des zones intérieures très peuplées, plutôt que celui de l’océan ou des montagnes voisines.

Des expériences en laboratoire ont également étayé ces résultats, démontrant que les microplastiques exposés à des conditions nuageuses, notamment à la lumière ultraviolette et à l’eau filtrée provenant des nuages, présentaient des tailles plus petites et des surfaces plus rugueuses par rapport à ceux exposés à l’eau ou à l’air pur. De plus, les microplastiques affectés par des conditions nuageuses présentaient des concentrations plus élevées de groupes contenant du plomb, du mercure et de l’oxygène. Ces résultats suggèrent que les nuages ​​ont la capacité de modifier les microplastiques, affectant potentiellement la formation des nuages ​​et la dispersion des métaux en suspension dans l'air.

Les auteurs de l'étude reconnaissent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement l'impact des microplastiques sur les nuages ​​et les conditions météorologiques. Comprendre ces processus peut contribuer à notre connaissance de la pollution environnementale et donner un aperçu des implications plus larges de la contamination plastique.

