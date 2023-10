Le télescope spatial romain de la NASA va révolutionner l'exploration de la Voie lactée

By

Le prochain télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA devrait offrir des vues sans précédent sur le cœur de la Voie lactée. Prévue pour un lancement en 2027, cette mission utilisera la technique des microlentille pour observer des centaines de millions d'étoiles, ce qui pourrait conduire à des découvertes révolutionnaires en astronomie dans le domaine temporel.

Remplacer les guillemets : La mission vise à surveiller les étoiles à la recherche de scintillements révélateurs, indiquant la présence de planètes, d'étoiles lointaines, d'objets glacés à la périphérie du système solaire, ainsi que de trous noirs isolés et d'autres phénomènes cosmiques. Grâce à ses observations, le télescope spatial romain devrait établir un nouveau record pour l’identification de l’exoplanète connue la plus éloignée, dévoilant ainsi un aperçu d’un autre voisinage galactique qui pourrait abriter des mondes inconnus.

L'astronomie temporelle se concentre sur l'étude de l'évolution de l'univers au fil du temps, et la surveillance du ciel à long terme réalisée par Roman contribuera grandement à ce domaine. Le télescope rejoindra un réseau d'observatoires à travers le monde, capturant et analysant collectivement les changements dans le cosmos. Le Galactic Bulge Time-Domain Survey, réalisé par Roman, explorera spécifiquement la Voie lactée, en utilisant sa capacité infrarouge pour pénétrer les nuages ​​de poussière qui obstruent la vue de la région centrale de la galaxie.

Le télescope spatial romain sera équipé d'un nouveau filtre proche infrarouge qui permettra à l'observatoire de détecter des longueurs d'onde de lumière plus longues. Cette amélioration élargit la portée des questions cosmiques que le télescope peut aborder, s'étendant des confins de notre système solaire jusqu'aux coins les plus éloignés de l'univers.

L’une des techniques clés utilisées par le télescope spatial romain est la microlentille. Cela se produit lorsqu'un objet s'aligne parfaitement avec une étoile d'arrière-plan, ce qui fait que la lumière de l'étoile se courbe autour de l'objet. Ces événements de microlentilles créent des pics temporaires de luminosité de l’étoile, indiquant la présence d’un objet intermédiaire. En surveillant de tels événements au centre de la Voie lactée, les astronomes peuvent identifier des objets invisibles comme des planètes, même s'ils ne peuvent pas les observer directement.

Le plan d'enquête comprend la capture d'images toutes les 15 minutes pendant environ deux mois, en répétant le processus six fois au cours de la mission principale de cinq ans du télescope. Cette vaste campagne d’observation devrait découvrir de nouvelles planètes sur des territoires largement inexplorés au sein de notre galaxie.

Grâce à sa technologie révolutionnaire et à sa stratégie d’étude globale, le télescope spatial romain est sur le point de révolutionner notre compréhension de la Voie lactée et de faire progresser considérablement notre connaissance de l’univers au-delà.

QFP

1. Qu’est-ce que la microlentille ?

La microlentille est un phénomène qui se produit lorsqu'un objet, tel qu'une étoile ou une planète, s'aligne avec une étoile d'arrière-plan, provoquant ainsi une courbure de la lumière de l'étoile d'arrière-plan autour de l'objet intermédiaire. Cela crée un éclaircissement temporaire de la lumière de l'étoile d'arrière-plan, indiquant la présence de l'objet intermédiaire.

2. Comment le télescope spatial romain utilisera-t-il les microlentille ?

Le télescope spatial romain utilisera des microlentille pour observer le centre de la Voie lactée. En surveillant les fluctuations de luminosité des étoiles en arrière-plan, le télescope peut détecter la présence d'objets invisibles, tels que des planètes et des trous noirs au cœur de la galaxie.

3. Qu’est-ce que l’astronomie temporelle ?

L'astronomie temporelle est une branche de l'astronomie qui se concentre sur l'étude de l'évolution des objets et des phénomènes célestes au fil du temps. En observant et en analysant ces changements, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus et la dynamique de l’univers.

4. Qu'est-ce que l'enquête dans le domaine temporel Galactic Bulge ?

Le Galactic Bulge Time-Domain Survey est une campagne d’observation spécifique menée par le télescope spatial romain. Il vise à étudier le centre de la Voie lactée en utilisant la vision infrarouge du télescope, permettant aux scientifiques de voir à travers les nuages ​​de poussière qui obscurcissent souvent la vue de cette région. Cette étude fournira des données précieuses sur la dynamique et les caractéristiques de la région centrale de la galaxie.

5. Quand a lieu le lancement du télescope spatial romain ?

Le lancement du télescope spatial romain est prévu pour 2027. Une fois déployé, le télescope entamera sa mission principale de cinq ans, au cours de laquelle il révolutionnera notre compréhension de la Voie lactée et apportera des contributions significatives au domaine de l'astronomie.