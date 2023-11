Explorer le développement du microbiome des anémones de mer

Les anémones de mer, comme tous les organismes vivants, dépendent d’une communauté de micro-organismes appelée microbiome pour leur survie. Des chercheurs de l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf (HHU) et de l’Université de Kiel (CAU) ont mené une étude utilisant l’anémone de mer Nematostella vectenis pour mieux comprendre comment le microbiome se développe en collaboration avec l’hôte.

Le microbiome est composé de divers micro-organismes tels que des bactéries, des champignons et des virus qui jouent un rôle crucial dans des processus tels que le métabolisme et la défense immunitaire. Sans un microbiome bien équilibré, les organismes auraient du mal à absorber les nutriments essentiels et à maintenir une santé globale.

L’équipe s’est concentrée sur la compréhension des changements dans la composition et le ratio des micro-organismes chez Nematostella vectenis à mesure qu’elle progresse à travers les différentes étapes de son cycle de vie. Ils ont découvert qu’au cours des premiers stades de la vie, l’organisme hôte contrôle principalement la communauté bactérienne. Cependant, à mesure que le développement se poursuit, les interactions bactéries-bactéries deviennent plus dominantes dans la formation du microbiome.

Pour étudier ce phénomène, les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont recolonisé des polypes adultes de Nematostella avec des communautés bactériennes correspondant à des larves, des animaux juvéniles et des polypes adultes. Ils ont observé que seuls les colonisateurs initiaux, représentant les bactéries des animaux les plus jeunes, s’étaient établis avec succès dans les polypes adultes. Les souches bactériennes plus anciennes avaient du mal à coloniser et à s’établir.

L’équipe a conclu que l’hôte, probablement grâce à son système immunitaire inné, contrôle la composition des colonisateurs initiaux. Cependant, à partir de ce moment, le développement du microbiome est principalement régi par les bactéries elles-mêmes.

Les chercheurs ont également étudié les réseaux métaboliques des bactéries, en particulier la manière dont les différentes souches sont connectées et s'influencent mutuellement. Ils ont découvert que la dégradation du polysaccharide chitine joue un rôle central pour les premiers colonisateurs. Nematostella peut produire de la chitine, même si elle n’en a pas besoin pour son développement structurel comme les insectes. Cette découverte suggère que la chitine est impliquée dans le microbiome de l'anémone de mer.

Comprendre le développement du microbiome chez les anémones de mer a des implications au-delà de la biologie marine. Les résultats pourraient être pertinents pour la recherche médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement d’un microbiome fonctionnel chez les nouveau-nés. Une colonisation adéquate avec des microbes bénéfiques pendant les premiers stades du développement est essentielle pour entraîner le système immunitaire adaptatif et prévenir les troubles du système immunitaire et du métabolisme.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, ces connaissances sur le développement du microbiome des anémones de mer fournissent des connaissances précieuses qui peuvent être appliquées à divers domaines, des études écologiques à la santé humaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’un microbiome ?



R : Le microbiome fait référence à la communauté de micro-organismes qui vivent dans et sur un organisme hôte, tels que les bactéries, les champignons et les virus.

Q : Pourquoi le microbiome est-il important ?



R : Le microbiome joue un rôle essentiel dans divers aspects de la vie d'un organisme, notamment le métabolisme, la défense immunitaire et l'absorption des nutriments.

Q : Comment se développe le microbiome ?



R : Le microbiome se développe parallèlement à l’organisme hôte. Dans le cas des anémones de mer, l’organisme hôte, notamment son système immunitaire inné, influence la composition des colonisateurs initiaux du microbiome. Le développement ultérieur est régi par les interactions entre les bactéries elles-mêmes.

Q : Quelle est l’importance de la chitine dans le microbiome de l’anémone de mer ?



R : La chitine, un polysaccharide, semble jouer un rôle central dans le développement du microbiome des anémones de mer. Bien que les anémones de mer n’aient pas besoin de chitine pour leur développement structurel, son implication suggère son importance dans la formation du microbiome.

Q : Quel est le lien entre cette recherche et la santé humaine ?



R : Comprendre le développement du microbiome chez les anémones de mer donne un aperçu de l’établissement d’un microbiome fonctionnel chez les nouveau-nés. Une bonne colonisation par des microbes bénéfiques dès le début de la vie est cruciale pour la formation du système immunitaire et la prévention des troubles immunitaires et métaboliques.