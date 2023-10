Un regard sur la recherche médicale à bord de la Station spatiale internationale

KENNEDY SPACE CENTER, Floride, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ — La prochaine mission SpaceX 29th Commercial Resupply Services vers la Station spatiale internationale (ISS) devrait être lancée le 5 novembre 2023, dans le but de faire progresser la recherche médicale et trouver potentiellement de nouvelles façons de prévenir et de traiter les maladies sur Terre et dans l’espace.

Plusieurs charges utiles sponsorisées par l'ISS National Laboratory® seront à bord de la mission, couvrant une gamme de sujets allant de la production de microbes et de mélanine aux organoïdes cérébraux et à l'administration de médicaments par le mucus. Chaque enquête vise à apporter de la valeur à l’humanité et à favoriser des opportunités commerciales dans le domaine de l’orbite terrestre basse.

Le Laboratoire de recherche navale explorera comment la microgravité affecte le comportement des microbes dans la production de mélanine. L’étude examinera le potentiel de la microgravité et du rayonnement cosmique dans la production de nouvelles variantes de mélanine pouvant être utilisées pour développer de nouveaux biomatériaux.

Boeing effectuera des tests sur un revêtement de surface polymère antimicrobien pour évaluer son efficacité contre les microbes à plusieurs endroits de l'ISS. Les résultats pourraient donner un aperçu de la façon d’atténuer les risques d’infection lors des futures missions spatiales et sur les plates-formes spatiales.

La National Science Foundation (NSF) des États-Unis collabore avec l'ISS National Lab en finançant deux recherches en biotechnologie. L'Université de Californie à Santa Barbara vise à comprendre le rôle du mucus dans les voies respiratoires humaines et comment il affecte l'administration des médicaments aux poumons. L'étude utilisera des tubes enduits de gel pour observer le transport des bouchons liquides dans les voies respiratoires, améliorant potentiellement les modèles d'administration de médicaments et les thérapies pour le syndrome de détresse respiratoire chez les nourrissons. Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco se concentreront sur le vieillissement du système immunitaire et les capacités de régénération des cellules hépatiques à l’aide de puces 3D de tissus immunitaires hépatiques. Cette recherche pourrait conduire à des interventions susceptibles de ralentir le vieillissement et d’améliorer la guérison du foie chez les patients sur Terre.

L'Université de Californie à San Diego étudiera les effets de la microgravité sur les organoïdes cérébraux dérivés de cellules souches afin de mieux comprendre le vieillissement accéléré dans l'espace et le déclin cognitif. Les résultats pourraient contribuer à une meilleure compréhension des maladies neurologiques telles que la démence et la maladie d’Alzheimer, et potentiellement ouvrir la porte à de nouveaux traitements.

Redwire Space, figure de proue du développement d'installations spatiales, utilisera son laboratoire pharmaceutique intra-spatial pour réaliser des expériences sur la croissance de cristaux de protéines en utilisant la microgravité. L’absence de gravité permet aux cristaux de croître plus gros et de manière plus uniforme, améliorant ainsi potentiellement les traitements pour les patients. Cette installation sera ouverte à la communauté des sciences de la vie pour des investigations plus approfondies une fois pleinement opérationnelle.

Ces enquêtes révolutionnaires seront présentées lors d'un webinaire organisé par le laboratoire national de l'ISS et la NASA, et les membres des médias sont invités à poser des questions pendant la session. Les prochains jours verront de nombreux communiqués de presse mettant en avant les projets lancés sur le vaisseau spatial SpaceX Dragon dans le cadre de cette mission.

