Une nouvelle étude montre une solution potentielle à l’infestation microbienne sur la Station spatiale internationale

Une étude récente menée sur la Station spatiale internationale (ISS) a révélé une solution potentielle au problème actuel de l'infestation microbienne. Les microbes transportés par les astronautes et les marchandises vers l'ISS peuvent former des terriers d'hibernation appelés biofilms. Ces biofilms constituent une menace pour la santé des astronautes et peuvent endommager les équipements de la station. Cependant, un traitement impliquant un lubrifiant à base de silicium a montré des résultats prometteurs pour prévenir la formation de biofilm.

Les biofilms sont des matrices complexes de cellules produites par des microbes et peuvent être trouvés sur diverses surfaces de l'ISS, notamment les combinaisons spatiales et les systèmes d'eau. Même si certains microbes sont inoffensifs, voire bénéfiques, les microbes nuisibles peuvent échapper au système de défense de l'organisme et causer des lésions tissulaires. Ces microbes nocifs sont protégés par les biofilms qu’ils créent, ce qui leur permet de rester en sommeil et d’échapper à la détection.

Le traitement lubrifiant à base de silicium a été testé pour la première fois sur Terre et s'est avéré efficace pour prévenir la formation de biofilm. Dans l’expérience de l’ISS, les astronautes ont traité des matériaux de surface avec du lubrifiant et les ont exposés à une bactérie appelée Pseudomonas aeruginosa. Après trois jours d'incubation sur la station, les tests ont montré que le lubrifiant avait empêché les bactéries de s'accumuler sur les surfaces.

Cette découverte est particulièrement importante pour les missions spatiales à long terme vers la Lune et Mars, où la réception de pièces de rechange ou le retour rapide de l'équipage sur Terre n'est pas possible. Trouver des solutions pour atténuer l’infestation microbienne est crucial pour maintenir la santé des astronautes et garantir la fonctionnalité de l’équipement.

Outre ses applications dans l’espace, cette recherche pourrait également avoir des implications pour maintenir la propreté des dispositifs médicaux et réduire la corrosion provoquée par les microbes dans des industries comme la production pétrolière et gazière. La prévention de la formation de biofilms peut contribuer à atténuer les risques de panne d’équipement et de déversements d’hydrocarbures dangereux.

Cette étude a été publiée dans la revue npj Microgravity le 16 août 2021.

