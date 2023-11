Comprendre la réparation des lysosomes : dévoiler les acteurs clés de la prévention du vieillissement

Le vieillissement est un processus complexe qui affecte les organismes au niveau cellulaire. Cela soulève des questions sur les mécanismes qui permettent aux cellules de survivre aux dommages internes et externes. Une structure cellulaire cruciale, le lysosome, est responsable de la dégradation des composants cellulaires endommagés et des agents pathogènes, ainsi que du maintien de la stabilité au sein des cellules et des tissus. Mais les lysosomes peuvent-ils être réparés ? Et si oui, comment ?

Dans une étude récente publiée dans EMBO Reports, des chercheurs de l’Université d’Osaka et de l’Université médicale de Nara ont mis en lumière le mécanisme de réparation des lysosomes endommagés par un processus appelé microautophagie. De plus, ils ont identifié deux régulateurs clés de ce processus de réparation.

La microautophagie est l'un des trois principaux types d'autophagie, un processus régulé qui décompose les composants cellulaires dysfonctionnels ou inutiles. Bien que l’on pense que la microautophagie est impliquée dans la défense contre les lésions lysosomales, de nombreux détails sur ce processus restent inconnus.

Pour découvrir un nouveau régulateur de la réponse aux dommages lysosomal, les chercheurs se sont penchés sur la voie Hippo, une voie de signalisation qui contrôle divers processus cellulaires, notamment la croissance cellulaire. Grâce à leur enquête, ils ont découvert qu'une protéine appelée sérine-thréonine kinase 38 (STK38) est essentielle à la réponse aux dommages lysosomal.

Une exploration plus approfondie a révélé que STK38 collabore avec le complexe de tri endosomal requis pour les machines de transport (ESCRT), un acteur déjà connu dans la réparation lysosomale. STK38 recrute une protéine appelée protéine vacuolaire tri 4 (VPS4) dans les lysosomes endommagés, ce qui est crucial pour le démontage de la machinerie ESCRT pendant le processus de réparation. Les chercheurs ont également découvert que ce mécanisme de réparation est médié par la microautophagie.

De plus, l’étude a identifié l’importance de la lipidation non canonique d’un sous-groupe de molécules de la protéine 8 (ATG8) liées à l’autophagie appelées protéines associées au récepteur de l’acide gamma-aminobutyrique (GABARAP) dans le processus de réparation. La lipidation fait référence à la modification des ATG8 avec des extensions lipidiques et constitue un processus fondamental dans l'autophagie. La lipidation non canonique implique la lipidation des ATG8 en endolysosomes à membrane unique au lieu des phagophores à double membrane généralement observés dans la lipidation canonique.

Les chercheurs ont démontré que les GABARAP sont essentiels à l’étape initiale de la réparation lysosomale, impliquant le recrutement de la machinerie ESCRT dans les lysosomes endommagés.

De plus, il a été démontré que l’épuisement de STK38 et de GABARAP, les régulateurs de la microautophagie, augmentait la prévalence des cellules sénescentes et raccourcissait la durée de vie de l’organisme modèle C. elegans. Ces résultats mettent en évidence les rôles conservés au cours de l'évolution de STK38 et des GABARAP dans le maintien de l'intégrité lysosomale, la promotion d'une fonction cellulaire saine et la prévention de la sénescence cellulaire et du vieillissement de l'organisme.

Cette compréhension globale du processus de réparation lysosomale ouvre de nouvelles possibilités pour promouvoir un vieillissement en bonne santé et offre des informations précieuses pour des interventions thérapeutiques potentielles dans les maladies liées à l'âge.

QFP

Q : Que sont les lysosomes ?

R : Les lysosomes sont des structures cellulaires responsables de la décomposition et de la digestion des composants cellulaires endommagés et des agents pathogènes.

Q : Qu’est-ce que la microautophagie ?

R : La microautophagie est un processus régulé par lequel les composants cellulaires dysfonctionnels ou inutiles sont décomposés.

Q : Qu’est-ce que le STK38 ?

R : STK38 est une protéine qui joue un rôle crucial dans la réparation des lysosomes endommagés et dans le recrutement de la machinerie ESCRT.

Q : Qu’est-ce que le mécanisme ESCRT ?

R : Le complexe de tri endosomal requis pour la machinerie de transport (ESCRT) est un complexe protéique impliqué dans divers processus cellulaires, notamment la réparation lysosomale.

Q : Quelle est la signification des GABARAP ?

R : Les GABARAP sont un sous-groupe de molécules de protéine 8 (ATG8) liées à l’autophagie qui sont essentielles au recrutement initial de la machinerie ESCRT pendant la réparation lysosomale.

Q : Comment la réparation lysosomale affecte-t-elle le vieillissement ?

R : Le dysfonctionnement et les dommages lysosomals ont été associés à un vieillissement accéléré et à une durée de vie raccourcie. Comprendre et promouvoir les mécanismes de réparation lysosomale peut contribuer à un vieillissement en bonne santé et potentiellement aider à traiter les maladies liées à l'âge.

Q : Quel est l’organisme modèle utilisé dans cette étude ?

R : Les chercheurs ont utilisé C. elegans, un organisme couramment étudié en recherche biologique, pour étudier les effets de l'épuisement de STK38 et de GABARAP sur la sénescence cellulaire et la durée de vie.