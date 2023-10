Révolution de l’impression 4D à l’échelle micro/nano : fabrication de structures 3D transformables haute résolution

Une nouvelle avancée dans la technologie d’impression 4D a le potentiel de révolutionner diverses industries en fabriquant des structures 3D transformables haute résolution à l’échelle micro/nano. Cette technologie, connue sous le nom d'impression 4D basée sur la polymérisation à deux photons (impression 4D basée sur TPP), utilise des matériaux intelligents qui présentent une déformation de forme en réponse à des stimuli externes.

Les chercheurs de l’Université des sciences et technologies du Sud ont développé une technologie révolutionnaire capable de fabriquer des structures 3D haute résolution allant de 90 nm à 500 nm. Cette avancée surmonte le défi consistant à obtenir des fonctionnalités submicrométriques ou à plus petite échelle dans l’impression 3D.

L'impression 4D basée sur le TPP fonctionne en utilisant des matériaux photorésistants spécialisés qui permettent la création de micro/nanostructures avec des propriétés dynamiques telles que la réactivité aux stimuli, l'auto-actionnement, le changement de couleur et les capacités de transformation de forme. Ces matériaux se répartissent en quatre catégories : matériaux magnétiques, polymères à mémoire de forme, hydrogels et élastomères à cristaux liquides.

Les applications potentielles des structures imprimées en 4D basées sur le TPP sont vastes. Ils peuvent être utilisés dans les micromachines biomédicales, les microactionneurs bioinspirés, les microrobots mobiles autonomes, les appareils et robots transformables et les microdispositifs anti-contrefaçon. Ces applications sont basées sur les évolutions et changements structurels qui peuvent être obtenus grâce à l'impression 4D, tels que le morphing de forme, la modification de couleur, le changement d'état et la locomotion.

Cependant, il reste des défis à surmonter pour que l’impression 4D basée sur le TPP soit plus largement adoptée. L’un des défis consiste à améliorer la capacité de fabrication, notamment en développant des équipements capables de traiter plusieurs matériaux à l’échelle micro/nano, augmentant ainsi la vitesse d’impression, l’évolutivité et la précision. Un autre défi consiste à optimiser les performances des matériaux en affinant les photorésists avec des attributs chimiques, thermiques et mécaniques supérieurs.

Les chercheurs se concentrent également sur la méthodologie de conception en explorant les moyens de synthétiser les processus, les matériaux, la structure et la fonction dans un cadre de conception harmonieux. Cette approche implique l'utilisation de l'optimisation topologique et de l'apprentissage automatique pour affiner simultanément le processus d'impression, les choix de matériaux et les conceptions structurelles.

L’avenir de l’impression 4D basée sur le TPP est très prometteur pour remodeler les industries et lancer des applications innovantes. Grâce aux progrès en matière de capacité de fabrication, de performances des matériaux et de méthodologie de conception, l’impression 4D basée sur le TPP a le potentiel d’ouvrir de nouveaux horizons dans le monde à l’échelle micro/nano.

Source : Journal international de fabrication extrême