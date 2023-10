Comment observer et profiter en toute sécurité de l'éclipse solaire annulaire

By

Le 14 octobre, Vancouver aura le meilleur point d'observation pour assister à l'éclipse solaire annulaire au Canada. Cependant, les prévisions météorologiques indiquent un régime orageux, ce qui pourrait obstruer la vue des observateurs du ciel. L'éclipse devrait être visible dans certaines parties des États-Unis, du Mexique et des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale.

Lors d’une éclipse annulaire, la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre, ce qui la fait paraître plus petite que le Soleil. En conséquence, la lune ne bloque pas complètement la lumière du soleil, créant un effet « anneau de feu ». Dans la région métropolitaine de Vancouver, l'éclipse débutera à 8 h 08 et atteindra son maximum à 9 h 20. Elle se terminera à 10 h 38.

Même si les habitants de la région métropolitaine de Vancouver devraient être témoins d'environ 70 à 80 % de l'éclipse, ceux résidant à l'intérieur de la Colombie-Britannique ou près de la frontière de l'Alberta en verront environ 60 à 70 %. Les observateurs du ciel dans d'autres régions du Canada, comme dans les Maritimes, n'en verront que moins de 10 % et pourraient ne pas être témoins de l'événement.

Il est crucial de protéger vos yeux pendant l’éclipse. Regarder directement le soleil peut provoquer de graves lésions oculaires, même lorsque la lune est devant lui. Les lunettes ou lunettes de soleil ordinaires ne constituent pas une protection suffisante. Utilisez plutôt des lunettes de visualisation solaire ou une visionneuse solaire portable sûre et conforme à la norme internationale ISO 12312-2. Inspectez les lunettes ou la visionneuse pour déceler tout dommage avant de les utiliser. Assurez-vous que les enfants sont surveillés lorsqu’ils utilisent ces appareils.

Si le temps ne s’éclaircit pas à temps pour l’éclipse, la NASA diffusera l’événement en direct sur son site Internet. La diffusion en ligne comprendra des démonstrations, des commentaires d'experts et des vues de divers endroits le long du trajet de l'éclipse.

Bien que les prévisions météorologiques dans la région métropolitaine de Vancouver ne soient peut-être pas idéales pour observer l'éclipse solaire annulaire, il est essentiel de donner la priorité à la sécurité oculaire et de profiter de méthodes alternatives pour vivre cet événement céleste rare.

