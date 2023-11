Une technologie révolutionnaire permet aux rovers planétaires d'améliorer la sécurité et les performances

Les rovers sans pilote sont essentiels pour explorer les terrains difficiles d’autres planètes et lunes. Les rovers d'exploration de Mars et de la Lune de la NASA ont fourni des informations significatives sur ces mondes extraterrestres. Cependant, les surfaces meubles et inégales des environnements planétaires posent un défi important à la mobilité des rover, entraînant souvent des glissements et des échecs potentiels de mission.

Pour résoudre ce problème, des chercheurs du Shibaura Institute of Technology ont développé une technologie révolutionnaire inspirée des muscles humains. En détectant les changements dans la forme du châssis du rover, cette technique innovante permet d'identifier les conditions de glissement, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité des déplacements autonomes.

Les méthodes précédentes de détermination des conditions de glissement reposaient largement sur les données visuelles des caméras, qui présentaient des limites pour distinguer les différents éléments topographiques tels que les rochers et le sable meuble. Le nouveau système adopte une approche différente en se concentrant sur l'apprentissage de la traction sur chaque roue, permettant au rover de reconnaître rapidement sa condition de déplacement et de s'ajuster en conséquence pour éviter de glisser.

Dans leur étude, le professeur Kojiro Iizuka et le Dr Kohei Inaba du Shibaura Institute of Technology ont classé le changement de forme, ou déformation, du rover en deux catégories : le déplacement de déformation et le changement vibratoire de déformation. En analysant les données de déplacement de déformation avec les fibres de la chaîne nucléaire et la vitesse de déformation avec les fibres du sac nucléaire, ils ont pu détecter des changements dans les forces agissant sur le rover verticalement et dans la direction de son mouvement.

Le taux de changement de contrainte s'est avéré être un indicateur fiable du glissement, permettant une évaluation en temps réel des conditions de déplacement du rover. En intégrant ces informations, le système peut guider le mobile pour effectuer les ajustements nécessaires et éviter les incidents de glissade. De plus, la technologie démontre également la capacité de détecter les obstacles environnementaux tels que les cailloux et les pierres, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité du mobile.

Bien qu’initialement développée pour les rovers planétaires, les applications potentielles de cette technologie s’étendent au-delà de l’exploration d’autres mondes. Les chercheurs pensent que cela pourrait être bénéfique pour les véhicules aériens sans pilote et la conduite autonome à l’avenir.

En conclusion, cette technologie révolutionnaire offre un progrès significatif vers l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité des rovers lors de missions planétaires, promettant de nouvelles découvertes passionnantes et un aperçu des mystères de l’univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : À quels défis les rovers planétaires sont-ils confrontés lors de l’exploration d’autres planètes et lunes ?

R : Les rovers planétaires rencontrent des difficultés en raison des terrains extrêmes, notamment des dunes, des cratères, des pentes et de la présence de régolithe, une fine poudre qui entrave la mobilité.

Q : Comment cette technologie révolutionnaire améliore-t-elle la sécurité et les performances du rover ?

R : En surveillant les changements dans la forme du châssis du rover, la technologie identifie les conditions de glissement en temps réel, permettant au rover d'effectuer les ajustements nécessaires et d'éviter les incidents de glissement. Il détecte également les obstacles environnementaux tels que les cailloux et les pierres, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité globales.

Q : Cette technologie peut-elle être appliquée à d’autres véhicules ?

R : Bien qu'elle ait été initialement développée pour les rovers planétaires, les chercheurs pensent que cette technologie pourrait être bénéfique pour les véhicules aériens sans pilote et la conduite autonome à l'avenir.