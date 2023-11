Réduire les émissions de méthane dans l’agriculture : une avancée dans l’agriculture durable

By

Lors de la conférence « Agriculture et changement climatique : la science en action », le chercheur principal de Teagasc, le professeur Sinead Waters, a partagé des recherches révolutionnaires dans le cadre du projet « Meth-Abate ». Dans le but de lutter contre le niveau alarmant d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier de méthane, générées par l'industrie agricole irlandaise, le professeur Waters et son équipe ont travaillé sur de nouvelles technologies adaptées à l'agriculture.

Des données récentes de l’Environmental Protection Agency (EPA) ont révélé que 72 % des émissions agricoles irlandaises de GES peuvent être attribuées au méthane. Par conséquent, l’industrie recherche avec ferveur des méthodes efficaces pour atténuer ces émissions.

Le projet « Meth-Abate » s'est concentré sur le développement d'inhibiteurs de méthane oxydants, une gamme de produits fabriqués par GlasPort Bio à Galway. Prouvés sans danger pour la consommation, ces composés à base de peroxyde ont fait l'objet d'essais approfondis, démontrant leur efficacité dans la réduction des émissions de méthane provenant de la fermentation des ruminants.

Le produit le plus prometteur issu de ces études est RumenGlas, qui utilise le peroxyde de calcium comme ingrédient clé. Le professeur Waters a souligné sa rentabilité, estimant qu'elle ne s'élèverait qu'à environ 0.9 à 13 cents par personne et par jour. L’équipe a observé une réduction significative des émissions de méthane, avec une diminution de 17 % de la faible dose et une réduction notable de 28 % de la dose élevée par rapport au groupe témoin.

Outre leurs propriétés de réduction du méthane, ces inhibiteurs présentent également des avantages potentiels en termes de performances en redirigeant l'hydrogène vers les acides gras volatils. Cette découverte présente une perspective passionnante pour les éleveurs, car une amélioration des performances pourrait compenser les dépenses liées à l’incorporation de l’additif alimentaire dans leurs opérations.

Afin de garantir le respect des réglementations de sécurité, le produit RumenGlas sera évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) début 2024. Une fois approuvé, il constituera une solution accessible et efficace pour les agriculteurs, car il pourra être facilement administré sous forme de granulés.

Outre les travaux innovants réalisés par Teagasc, d'autres experts présents à la conférence ont souligné l'importance de réduire les émissions de méthane dans l'agriculture. Grâce aux progrès des pratiques d’élevage et à la lutte contre les facteurs liés à l’âge, on estime que les émissions de méthane entérique provenant des bovins pourraient être réduites de 25 % d’ici 2050.

Il est crucial de reconnaître que toute source d’émission de méthane, quel que soit le nombre d’animaux ou leur contribution au réchauffement climatique, joue un rôle important dans le changement climatique. En mettant en œuvre des stratégies et des technologies efficaces comme RumenGlas, les agriculteurs peuvent faire une différence tangible en atténuant l'impact environnemental de leurs opérations, conduisant finalement à un avenir plus durable pour l'agriculture.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les émissions de gaz à effet de serre ?

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) font référence à la libération de gaz dans l'atmosphère terrestre qui contribuent à l'effet de serre. Ces gaz emprisonnent la chaleur et provoquent le réchauffement climatique et le changement climatique. Les principaux GES comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O) et les gaz fluorés.

2. Pourquoi la réduction des émissions de méthane est-elle importante dans l’agriculture ?

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement climatique est nettement plus élevé que le dioxyde de carbone. Dans le secteur agricole, les émissions de méthane proviennent principalement du bétail, en particulier des ruminants comme les bovins. La réduction des émissions de méthane dans l’agriculture est cruciale pour atténuer le changement climatique et parvenir à une agriculture durable.

3. Qu'est-ce que le projet « Meth-Abate » ?

Le projet « Meth-Abate » est une initiative de recherche entreprise par Teagasc, l'autorité irlandaise de développement agricole et alimentaire. Le projet vise à développer des technologies prêtes à l’emploi et des solutions innovantes pour réduire les émissions de méthane provenant de l’élevage. Son objectif principal est d'identifier des méthodes efficaces pour atténuer l'impact environnemental de l'agriculture tout en maintenant des pratiques de production durables.

4. Qu'est-ce que RumenGlas et comment ça marche ?

RumenGlas est un produit développé par GlasPort Bio à Galway dans le cadre du projet « Meth-Abate ». Il s’agit d’un inhibiteur de méthane oxydant qui utilise le peroxyde de calcium comme composé actif. RumenGlas agit comme un puits d'hydrogène, redirigeant l'hydrogène vers des acides gras volatils, réduisant ainsi les émissions de méthane provenant de la fermentation des ruminants. Il est administré sous forme de granulés, ce qui permet aux agriculteurs de l'incorporer facilement dans l'alimentation du bétail.

5. Quels sont les avantages potentiels de l’utilisation de RumenGlas ?

En plus de ses propriétés de réduction du méthane, RumenGlas présente des avantages potentiels en termes de performances pour le bétail. En redirigeant l’hydrogène vers les acides gras volatils, il peut améliorer les performances animales, contribuant ainsi à accroître la productivité. Cette amélioration des performances peut potentiellement compenser le coût de l’incorporation de RumenGlas dans l’aliment, ce qui en fait une solution économiquement viable pour les agriculteurs.

