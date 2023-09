La NASA découvre des molécules « carbonées » dans l’atmosphère de l’exoplanète K2-18b

La NASA a annoncé que les données du télescope spatial James Webb ont révélé la présence de molécules « carbonées » dans l’atmosphère de l’exoplanète K2-18 b. Située à environ 120 années-lumière de nous, dans la zone habitable de son étoile hôte, cette découverte s'ajoute aux observations précédentes faites par le télescope spatial Hubble qui indiquaient la présence d'une atmosphère riche en hydrogène et d'une surface recouverte d'eau par l'océan sur K2-18 b.

K2-18 b, découvert en 2015 par le télescope spatial Kepler, orbite autour de son étoile naine rouge hôte tous les 33 jours à une distance d'environ 13 millions de miles. Bien que cette distance représente environ un tiers de la distance entre Mercure et le Soleil dans notre système solaire, le fait que les étoiles naines rouges soient plus petites et plus froides permet à K2-18 b d'exister dans la zone habitable où de l'eau liquide pourrait potentiellement être présente.

En tant que « mini-Neptune », K2-18 b est environ 8.6 fois plus massive que la Terre. Ce type d’exoplanète n’existe pas dans notre système solaire et les astronomes ont une compréhension limitée de leur atmosphère. Cependant, la NASA estime que ces mondes « hycéens », comme K2-18b, offrent des environnements prometteurs pour l’existence de la vie.

Les récentes observations faites par le télescope Webb indiquent la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de K2-18 b. En outre, la rareté de l'ammoniac et la détection potentielle de sulfure de diméthyle suggèrent la possibilité de l'existence d'océans aquatiques sous l'atmosphère riche en hydrogène de la planète.

Si l’abondance de ces molécules est importante, la NASA note qu’elle ne garantit pas la capacité de la planète à supporter la vie. K2-18 b a un rayon plus grand que la Terre et son océan peut être trop chaud ou pas liquide du tout. D’autres observations de l’exoplanète seront nécessaires pour recueillir davantage de données et mieux comprendre sa composition et son habitabilité.

Le télescope Webb ne peut pas observer directement K2-18 b en raison de la luminosité de son étoile hôte. Au lieu de cela, les astronomes s'appuient sur la méthode du transit, grâce à laquelle ils observent la légère diminution de la luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant elle. Cette méthode permet d'analyser la lumière qui traverse l'atmosphère de l'exoplanète, donnant ainsi un aperçu de sa composition.

La NASA souligne que cette découverte n’est qu’un début, car de nombreuses autres observations d’exoplanètes potentiellement habitables sont à venir. L'agence espère que les futures observations de Webb fourniront une mine d'informations sur les exoplanètes et leur potentiel à abriter la vie.

Sources : NASA, Université de Cambridge