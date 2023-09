Découverte d'une double météorite en Afrique du Sud : percer les secrets de l'espace

Les météorites, fragments de roche tombés sur Terre depuis l’espace, fascinent l’humanité depuis des milliers d’années. Non seulement ils inspirent crainte et mythes, mais ils contiennent également de précieuses informations scientifiques sur la naissance de notre système solaire et l’existence de la vie organique. En Afrique du Sud, où les météorites sont considérées comme une partie importante du patrimoine naturel, une double découverte récente a suscité l'enthousiasme des scientifiques et des collectionneurs.

Fin 2021, l'agriculteur Gideon Lombaard de la province du Cap Nord a contacté des chercheurs en météorites en Afrique du Sud, soupçonnant avoir trouvé deux fragments de météorite. Si cela s’avérait vrai, il s’agirait des premières découvertes de météorites dans le pays depuis plus de 40 ans. Après avoir soumis les fragments à divers tests, les chercheurs ont confirmé qu’il s’agissait bien de météorites distinctes provenant d’événements différents.

Le comité de nomenclature de la Meteoritical Society a accepté la proposition et a officiellement reconnu les deux météorites comme des entités distinctes. Ils ont été nommés Brierskop et Wolfkop d'après des points de repère proches de leurs sites de découverte. Avec cette double découverte, l'Afrique du Sud dispose désormais d'un décompte confirmé de 51 météorites, le plus élevé d'Afrique subsaharienne.

Comparé aux plus de 14,000 XNUMX météorites récupérées dans le désert du Sahara, le nombre de météorites trouvées en Afrique australe est relativement faible. Cela présente une opportunité pour un programme national de sensibilisation et de recherche sur les météorites qui pourrait produire des avantages significatifs.

Alors, qu’est-ce qu’une météorite exactement ? Il s’agit d’un débris spatial rocheux qui a survécu à une collision avec la Terre. Alors que la plupart des météorites sont découvertes par hasard sous forme de roches inhabituelles, certaines sont récupérées après avoir été témoins d'événements de boules de feu de météores.

Les météorites sont de différents types et proviennent de différentes sources. La majorité proviendrait de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter et aurait été éjectée sur la trajectoire de la Terre lors de collisions passées. Une petite proportion est constituée de fragments provenant de la Lune et de Mars.

Trouver des météorites est un défi en raison de leur détérioration rapide lorsqu’elles sont exposées à l’oxygène et à l’eau. En conséquence, la majorité des météorites se trouvent dans des climats arides comme l’Antarctique et le désert du Sahara. La découverte de M. Lombaard lors d'activités agricoles de routine est importante car elle ajoute aux connaissances sur la préservation des météorites dans différents environnements.

L'analyse des météorites Brierskop et Wolfkop a révélé des différences distinctes. Brierskop contenait moins de fer métallique et ses chondrules (particules dans la roche) étaient mieux préservées, ce qui suggère moins de chauffage dans l'astéroïde parent avant la collision. La rouille sur la pierre de Wolfkop indiquait une chute plus ancienne que celle de Brierskop.

Les météorites sud-africaines sont protégées par la loi sur le patrimoine, qui interdit leur endommagement, leur retrait, leur exportation ou leur commerce sans permis. Ils doivent être correctement stockés et conservés dans des institutions accréditées telles que les musées et les universités.

Avec en moyenne 10 à 50 impacts de météorites sur Terre chaque jour, la technologie joue un rôle crucial dans la découverte et l’étude de ces fragments cosmiques. De nombreux pays ont installé des systèmes de caméras pour suivre les chutes de météorites et recueillir des données précieuses.

La double découverte de météorites en Afrique du Sud apporte de nouveaux éclairages sur l'histoire géologique de notre système solaire. Il souligne l’importance de préserver et d’étudier ces restes célestes pour la recherche scientifique et l’éducation futures.

