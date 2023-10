Les dernières découvertes de météorites en Afrique du Sud : Brierskop et Wolfkop

Les météorites fascinent depuis longtemps l’humanité, avec leurs chutes enflammées depuis l’espace et leur rôle dans la compréhension des origines de notre système solaire. En Afrique du Sud, les météorites sont considérées comme un élément essentiel du patrimoine naturel du pays. Récemment, deux découvertes importantes de météorites ont eu lieu dans la province du Cap Nord, marquant la première découverte de ce type en Afrique du Sud depuis plus de quatre décennies.

Gideon Lombaard, un agriculteur de la région, a contacté les chercheurs fin 2021, le soupçonnant d'avoir trouvé deux fragments de météorite. Après avoir soumis les fragments à des tests rigoureux, les scientifiques ont confirmé qu’ils n’étaient pas liés et provenaient de différents événements météoriques. Le comité de nomenclature de la Meteoritical Society a accepté la proposition et a approuvé les noms Brierskop et Wolfkop pour les deux météorites.

Grâce à ces découvertes, le nombre de météorites confirmées en Afrique du Sud s'élève désormais à 51, le nombre le plus élevé d'Afrique subsaharienne. Cependant, comparé aux milliers de météorites récupérées dans le désert du Sahara, le nombre de météorites trouvées en Afrique australe reste relativement faible. Cela met en évidence le potentiel d’un programme national de sensibilisation et de recherche sur les météorites en Afrique du Sud qui pourrait générer des bénéfices significatifs.

Les météorites sont des débris rocheux provenant de l’espace qui survivent à une collision avec la Terre. Ils peuvent être découverts lors de rencontres fortuites en marchant ou récupérés après avoir été témoins d’événements de boules de feu de météores. On pense que la majorité des météorites proviennent de la ceinture d’astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter, résultant de collisions passées entre astéroïdes. Certaines météorites sont même des fragments projetés de la Lune ou de Mars par des impacts géants.

Trouver des météorites est un défi, d’autant plus que leur composition peut se détériorer lorsqu’elle est exposée à l’oxygène et à l’eau. La préservation des météorites est facilitée par les climats arides, ce qui explique pourquoi la majorité d'entre elles se trouvent en Antarctique et dans le désert du Sahara. Lors de découvertes récentes, Gideon Lombaard a trouvé la météorite Brierskop en septembre 2018 et la météorite Wolfkop à 1 kilomètre en août 2021. L'analyse a révélé des différences distinctes entre les deux météorites, indiquant qu'elles provenaient de chutes distinctes.

L'Afrique du Sud a classé les météorites comme éléments du patrimoine national, protégés par la loi sur le patrimoine sud-africain. Ces météorites doivent être correctement stockées et conservées dans des institutions accréditées pour des recherches futures. Les nouvelles découvertes, Brierskop et Wolfkop, sont désormais conservées à l'Université du Witwatersrand.

Les progrès de la technologie, tels que les réseaux de caméras et les initiatives scientifiques citoyennes, ont contribué à la découverte accrue de météorites dans le monde entier. En Afrique du Sud, les découvertes récentes ont porté l'inventaire de météorites du pays au-dessus de 50, avec la conviction que d'autres attendent d'être trouvées.

Source : The Conversation, Roger Lawrence Gibson, Université du Witwatersrand.