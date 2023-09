La récente découverte de deux météorites en Afrique du Sud

By

Les météorites, fragments de roche tombés de l’espace sur Terre, fascinent depuis longtemps les hommes du monde entier. Ils fournissent des informations précieuses sur les origines de notre système solaire et l’existence de la vie organique. L’Afrique du Sud, en particulier, a une riche histoire de découvertes de météorites.

Fin 2021, un agriculteur de la province du Cap Nord en Afrique du Sud, Gideon Lombaard, a fait une découverte extraordinaire. Il soupçonnait avoir découvert deux fragments de météorite et a contacté les chercheurs pour obtenir confirmation. Après avoir soumis les fragments à divers tests, il a été déterminé qu’il s’agissait bien de météorites. Les deux fragments, nommés Brierskop et Wolfkop, ont été trouvés à seulement un kilomètre l'un de l'autre mais n'étaient pas liés, ce qui indique qu'ils provenaient d'événements météoriques différents.

La découverte de ces météorites est importante car elle marque la première découverte de météorites en Afrique du Sud depuis plus de 40 ans. Avec ces nouveaux ajouts, l’Afrique du Sud compte désormais un total de 51 météorites confirmées, soit le nombre le plus élevé d’Afrique subsaharienne.

Les météorites sont classées comme des débris spatiaux rocheux qui survivent à une collision avec la Terre. Ils sont généralement découverts par des individus qui rencontrent des rochers inhabituels en marchant. Seulement environ 2 % des météorites sont classées comme « chutes » car elles sont récupérées après avoir été observées lors d’événements de boules de feu de météores.

Trouver des météorites n’est pas une tâche facile et la préservation de ces roches est cruciale. Près de 80 % de toutes les météorites ont été trouvées dans des climats arides comme l’Antarctique et le désert du Sahara, où leur préservation est facilitée par le manque d’humidité.

La récente découverte des météorites Brierskop et Wolfkop souligne l'importance des programmes d'éducation et de sensibilisation aux météorites en Afrique du Sud. En mettant davantage l’accent sur les efforts de recherche, le pays a le potentiel de découvrir des spécimens de météorites plus précieux.

La loi sud-africaine sur le patrimoine classe les météorites comme éléments du patrimoine national nécessitant un permis pour leur retrait, leur exportation ou leur commerce. Ils doivent être correctement stockés et conservés dans des institutions accréditées telles que les musées et les universités pour des recherches futures. Les météorites Brierskop et Wolfkop sont désormais stockées à l'Université du Witwatersrand.

À mesure que la technologie continue de progresser, on s’attend à ce que davantage de pays contribuent à la collecte et à l’étude des météorites. Ces fragments célestes contiennent des informations précieuses sur la formation de notre système solaire et l’existence de la vie au-delà de la Terre.

