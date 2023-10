« Métaphores de la fécondation : l’influence de l’égalitarisme de genre »

Une nouvelle étude du sociologue de Yale, René Almeling, révèle que les métaphores traditionnelles de la fécondation humaine, décrivant la compétition entre les spermatozoïdes et un ovule passif, continuent de persister malgré l'évolution des opinions sur le genre, le sexe et la sexualité. L'étude, basée sur des entretiens avec un échantillon diversifié de 47 personnes, révèle la prévalence d'une métaphore plus égalitaire entre les sexes qui décrit le sperme et l'ovule comme deux moitiés égales.

Les métaphores sont des outils linguistiques puissants qui reflètent et façonnent notre compréhension collective de notre corps, de nous-mêmes et de la société. En étudiant ces métaphores biologiques, nous pouvons mieux comprendre les croyances et les actions qu’elles sous-tendent. Les recherches d'Almeling, publiées dans la revue Gender & Society, s'appuient sur un article de 1991 de l'anthropologue Emily Martin, soulignant comment les croyances culturelles de la masculinité et de la féminité ont influencé les récits scientifiques entourant la fécondation.

Au cours des trois dernières décennies, la présomption d’hétérosexualité et la catégorisation binaire des corps comme étant masculins ou féminins ont été de plus en plus contestées. Les scientifiques ont également abandonné la description des spermatozoïdes comme actifs et des ovules comme passifs, intégrant plutôt des descriptions de spermatozoïdes et d’ovules se déplaçant sans but et émettant des signaux chimiques. L'étude d'Almeling cherchait à déterminer si l'évolution des croyances sur le genre et la sexualité était associée à différentes métaphores de la fécondation.

L'étude a interrogé des individus du grand public, représentant divers milieux éducatifs, professions, sexualités et origines raciales et ethniques. Les résultats ont révélé qu'une majorité d'hommes (30 sur 33) et les deux tiers des femmes (9 sur 14) utilisaient encore la métaphore traditionnelle du sperme actif et de l'ovule passif. Ces individus ont décrit des spermatozoïdes en compétition dans une course ou un combat avant de pénétrer triomphalement dans l'ovule.

Cependant, environ un tiers des hommes (12 sur 33) et deux tiers des femmes (10 sur 14) ont adopté une métaphore différente dans laquelle le sperme et l'ovule sont des parties égales qui s'assemblent pour former un tout. Contrairement à la métaphore traditionnelle, aucune compétition ni pénétration n’était incluse dans cette version plus égalitaire. Les deux cellules étaient considérées comme nécessaires, et aucune d’elles n’était suffisante à elle seule.

Il est important de noter qu’aucune des personnes interrogées n’a décrit l’œuf comme l’agent actif de la conception. Almeling souligne que comprendre les modèles dans lesquels les gens utilisent ces métaphores donne un aperçu de la manière dont les croyances sociales façonnent notre perception des processus biologiques.

L'utilisation de métaphores s'étend au-delà de la recherche scientifique ; cela a un impact sur les conversations entre cliniciens et patients, sur les reportages sur les technologies de reproduction par les journalistes, sur l'élaboration de politiques par les législateurs et sur la vie quotidienne des individus. Les métaphores que nous utilisons pour discuter de la biologie ont le pouvoir de façonner nos pensées et d’influencer la société dans une large mesure.

Sources:

– Gender & Society Journal – Département de sociologie de l’Université de Yale

– « GUYnecology : La science manquante de la santé reproductive des hommes » par René Almeling