La conception de métamatériaux cellulaires facilitée grâce à une nouvelle technique

Des chercheurs du MIT et de l’Institut des sciences et technologies d’Autriche ont développé une nouvelle technique permettant de concevoir rapidement et facilement des métamatériaux cellulaires dotés de propriétés mécaniques uniques. Ces métamatériaux, des matériaux artificiels dotés de propriétés introuvables dans la nature, ont le potentiel de révolutionner diverses industries, de l’aérospatiale au biomédical.

Traditionnellement, les ingénieurs ont eu du mal à concevoir des métamatériaux cellulaires en raison du grand nombre d’arrangements et de structures possibles. Cependant, la nouvelle technique informatique développée par les chercheurs simplifie le processus. Il utilise une représentation graphique, permettant aux ingénieurs de modéliser et d'expérimenter des métamatériaux complexes dans une interface conviviale.

La principale avancée de cette technique réside dans sa capacité à représenter toutes les différentes formes et structures que les ingénieurs souhaitent explorer. En utilisant des formes de dimension inférieure, telles que des lignes et des surfaces planes, comme éléments de base, les chercheurs ont créé une méthode unifiée pour décrire toutes les formes dans une seule représentation. Cela élimine le besoin de choisir un sous-espace spécifique et permet une exploration plus complète des conceptions potentielles de métamatériaux.

Le processus consiste à construire un squelette de métamatériau à l'aide de sommets et d'arêtes, puis à appliquer des fonctions pour spécifier l'épaisseur et les caractéristiques de la structure. Le système permet également aux concepteurs de combiner différentes formes et d’expérimenter de nouvelles combinaisons qui n’ont jamais été explorées auparavant.

Grâce à l'interface conviviale, les ingénieurs peuvent prévisualiser la structure à tout moment du processus de conception et prédire directement certaines propriétés, telles que la rigidité. Le système génère également une représentation graphique, fournissant un enregistrement clair de chaque opération effectuée pour atteindre la structure finale.

Cette nouvelle technique offre aux ingénieurs un outil puissant pour concevoir rapidement et efficacement des métamatériaux cellulaires dotés des propriétés souhaitées. Il a le potentiel d’accélérer l’innovation dans diverses industries et d’ouvrir de nouvelles possibilités pour des matériaux légers, solides et biocompatibles.

Sources:

– MIT : Massachusetts Institute of Technology

– Institut des sciences et technologies d’Autriche