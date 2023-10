L'impact des engins spatiaux sur la haute atmosphère terrestre révélé par les scientifiques

Les scientifiques ont découvert que les débris des fusées et des engins spatiaux laissés dans la haute atmosphère terrestre pourraient avoir un impact durable sur le climat. Une étude récente publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences a révélé des quantités importantes d'aluminium et de métaux exotiques dans la stratosphère terrestre. L’équipe de chercheurs a pu identifier ces métaux rares comme provenant de vaisseaux spatiaux brûlant lors de leur rentrée. Cette découverte soulève des inquiétudes quant à la manière dont l’industrie spatiale en plein essor affecte la haute atmosphère terrestre.

L'étude impliquait l'exploitation d'un avion de recherche spécial équipé d'un outil sensible pour collecter les aérosols dans l'atmosphère. Les données collectées ont indiqué que plus de 20 éléments, dont le lithium, l'aluminium, le cuivre et le plomb, étaient présents dans des proportions correspondant à celles utilisées dans les engins spatiaux. Ces métaux ont été trouvés dans environ 10 % des particules d’acide sulfurique, essentielles à la protection et au tampon de la couche d’ozone.

La multiplication des lancements de fusées contribue à l’accumulation de ces particules métalliques dans la stratosphère. En 2022, il y a eu un nombre record de 180 lancements de fusées, et ce nombre devrait augmenter à mesure que l’industrie spatiale continue de lancer davantage de satellites et d’engins spatiaux. Les chercheurs ont souligné la nécessité de comprendre l’impact des vols spatiaux habités sur la planète, en particulier sur la couche d’ozone, qui joue un rôle crucial dans l’absorption des rayonnements nocifs du Soleil.

Les résultats de l'étude soulignent l'urgence d'étudier et de comprendre les changements qui se produisent dans l'atmosphère terrestre. L’impact de l’occupation humaine et des activités spatiales pourrait être plus important qu’on ne l’imaginait auparavant. Il est essentiel de donner la priorité à la recherche sur notre planète pour mieux comprendre et atténuer les conséquences potentielles de l’exploration spatiale.

Source : Actes de l'Académie nationale des sciences (étude)